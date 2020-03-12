***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:49
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827407
BIST
12:5896.634
En Yüksek
|Değişim
|: -4,29%
|| -4.332,09
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:586,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:586,9983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:58327,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,82
|Açılış
|: 327,47
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.677.563
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.248.121
|% 19,80
|
|SELEC
|8,71
|110.145.308
|% 18,02
|
|DEVA
|11,71
|162.159.776
|% 17,81
|
|ECZYT
|12,91
|98.824.913
|% 17,15
|
|HUBVC
|16,00
|33.556.257
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|4.991.960
|% -19,81
|
|RYGYO
|4,30
|17.557.191
|% -19,32
|
|ALCTL
|13,08
|14.199.824
|% -19,31
|
|TSPOR
|3,49
|121.977.351
|% -18,84
|
|ASELS
|24,94
|373.276.489
|% -4,66
|
|THYAO
|8,95
|318.215.936
|% -6,87
|
|ECILC
|4,78
|271.248.121
|% 19,80
|
|GARAN
|9,00
|166.126.419
|% -6,05
|
|MGROS
|23,40
|163.837.956
|% 1,83
|
|IHLGM
|0,98
|110.315.518
|% -12,50
|
|ODAS
|1,42
|121.305.723
|% -11,80
|
|ECILC
|4,78
|271.248.121
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,80
|47.184.649
|% -13,04
|
|ADESE
|1,26
|73.513.721
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9197
|7,9594
|% -0,25
|
|Frank
|6,6104
|6,6502
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,19
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|-14,74
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-7,13
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|34,02
|34,02
|-1,77
|