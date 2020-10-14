***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:46
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881439
BIST
12:391.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:397,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:399,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:39484,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,39
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ESEN
|12,43
|771.182
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.461.335
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.258.099
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|992.303
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.546.468
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.137.327
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|524.251.478
|% -1,78
|
|SISE
|6,78
|501.065.762
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|430.291.343
|% 0,14
|
|ODAS
|3,52
|412.336.034
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,64
|383.758.759
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|357.903.763
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,76
|524.251.478
|% -1,78
|
|TSKB
|1,19
|205.200.380
|% 4,39
|
|ODAS
|3,52
|412.336.034
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,64
|383.758.759
|% 0,28
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9531
|7,9572
|% 0,48
|
|Euro
|9,3291
|9,3338
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2530
|10,3044
|% 0,39
|
|Frank
|8,6475
|8,6996
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,44
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,99
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,67
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,10
|