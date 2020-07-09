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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.07.2020 18:59
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020 - 30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
09.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 30.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (09.07.2020) tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858501


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BERA 5,29 98.075.582 % 9,98  
BFREN 342,60 36.330.352 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6311 8,6743 % 0,09  
Frank 7,2697 7,3135 % -0,12  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -9,68  
Altın Gr. 397 397 -1,65  
Cumhuriyet 2.579 2.602 -3,80  
Tam 2.655 2.669 -3,90  
Yarım 1.290 1.306 -1,90  
Çeyrek 645 654 -0,90  
Gümüş.Ons 18,58 18,62 -0,12  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
B. Petrol 42,45 42,45 -0,85  
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