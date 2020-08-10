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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

10.08.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin finansman yükünün azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 30.06.2019 tarihinde 671 Milyon TL olan finansal borçları, 30.06.2020 tarihli finansal raporlarımızda görüldüğü üzere anapara ve faiz toplamı yaklaşık 50 Milyon TL seviyesine gerilemiştir ve kalan bu bakiyenin tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir. Son bir (1) yıl içerisinde yurt içi-dışı piyasalarında yaşanan Covid-19 dahil tüm olumsuzluklara rağmen şirketimiz borçlarını erken kapatarak finansal yükünü azaltmıştır. Referans markasıyla yürüttüğümüz projelerimizi sürdürerek ülke istihdamına ve ekonomisine olan katkılarımız da devam etmiştir ve edecektir.
30.06.2020 tarihi itibariyle 50 Milyon TL seviyesine gerileyen finansal borçlarımızın, faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup TL krediler için %9,16 seviyesine düşmüştür. Bu miktarın içinde 2020 Eylül ayında son taksitini ödeyeceğimiz toplam 944 Bin ABD$ yabancı para cinsi kredimiz bulunmaktadır.  Erken kapatılan finansal borçlarımıza ilişkin ödenen faiz ve erken kapama ücretlerine istinaden finansman giderlerini artırması   dönem zararı oluşmasına neden olmuştur. Ama bir önceki aynı dönem ile karşılaştırıldığında 112 Milyon TL olan dönem zararı 4,7 Milyon TL'ye düşmüştür. Azalan finansman yükümüzün önümüzde ki dönem kar/zararlarına pozitif yönde etkisini göreceğiz.  
06.08.2020 tarihinde açıkladığımız bilanço rakamlarımız incelendiğinde 30.06.2020 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlardan henüz hasılata yansımayan 437 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projelerden yaklaşık 180 Milyon TL hasılatın gelir tablosuna yansıması beklenmektedir. Söz konusu projelerin tamamlanıp teslimi ile hasılata yansıyacak olan ilgili tutarların net karı artırması kaçınılmazdır.
Ayrıca 30.06.2020 tarihi itibariyle şirketimizin aktifinde kayıtlı 494 Milyon TL yatırım amaçlı gayrimenkullerden de değer artışı beklenmektedir. Söz konusu gayrimenkullerin yılsonu değerleme raporları sonuçlarına göre oluşması beklenen değer artışları yılsonu net karımızı pozitif yönde artıracaktır.
Şirketimiz 2020 yılı sonu itibarıyla banka kredi borçlarını kapatmış, kasasında nakit kaynağı olan ve devam eden projelerini bitirmeye yönelik çalışmalarıyla ülke istihdamına katkıda bulunan, yılsonunu karlı  bilançosuyla bitirerek sektöründeki farkındalığını bir kez daha ortaya koymayı planlamaktadır.
                          
     
    2019
    2020/1Ç
    2020/2Ç

    Piyasa  Değeri
    469.960.000
    266.600.000
    533.200.000

    Defter  Değeri
    5,88
    6,00
    5,85

    Aktif  Büyüklüğü
    1.406.889.000
    1.316.159.000
    1.296.466.000

    Öz kaynak  Büyüklüğü
    729.572.000
    744.927.000
    724.952.000

    Portföy  Büyüklüğü
    1.582.583.680
    1.535.275.680
    1.535.275.680

    Kısa-Uzun  Vadeli Yükümlülükler Toplamı
    677.317.000
    571.232.000
    571.514.000

    Banka  Kredileri
    162.871.000
    120.151.000
    48.617.000

    Yatırım  Amaçları Gayrimenkuller
    494.424.000
    494.424.000
    494.424.000

    Stoklar
    418.721.000
    474.229.000
    492.719.000

    Hasılat
    747.229.000
    109.377.000
    115.625.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867446


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DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
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Altın Gr. 476 476 -1,35  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 29,19 29,23 0,91  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,17  
B. Petrol 45,16 45,16 0,76  
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