***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Şirketimizin finansman yükünün azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 30.06.2019 tarihinde 671 Milyon TL olan finansal borçları, 30.06.2020 tarihli finansal raporlarımızda görüldüğü üzere anapara ve faiz toplamı yaklaşık 50 Milyon TL seviyesine gerilemiştir ve kalan bu bakiyenin tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir. Son bir (1) yıl içerisinde yurt içi-dışı piyasalarında yaşanan Covid-19 dahil tüm olumsuzluklara rağmen şirketimiz borçlarını erken kapatarak finansal yükünü azaltmıştır. Referans markasıyla yürüttüğümüz projelerimizi sürdürerek ülke istihdamına ve ekonomisine olan katkılarımız da devam etmiştir ve edecektir.30.06.2020 tarihi itibariyle 50 Milyon TL seviyesine gerileyen finansal borçlarımızın, faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup TL krediler için %9,16 seviyesine düşmüştür. Bu miktarın içinde 2020 Eylül ayında son taksitini ödeyeceğimiz toplam 944 Bin ABD$ yabancı para cinsi kredimiz bulunmaktadır. Erken kapatılan finansal borçlarımıza ilişkin ödenen faiz ve erken kapama ücretlerine istinaden finansman giderlerini artırması dönem zararı oluşmasına neden olmuştur. Ama bir önceki aynı dönem ile karşılaştırıldığında 112 Milyon TL olan dönem zararı 4,7 Milyon TL'ye düşmüştür. Azalan finansman yükümüzün önümüzde ki dönem kar/zararlarına pozitif yönde etkisini göreceğiz.06.08.2020 tarihinde açıkladığımız bilanço rakamlarımız incelendiğinde 30.06.2020 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlardan henüz hasılata yansımayan 437 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projelerden yaklaşık 180 Milyon TL hasılatın gelir tablosuna yansıması beklenmektedir. Söz konusu projelerin tamamlanıp teslimi ile hasılata yansıyacak olan ilgili tutarların net karı artırması kaçınılmazdır.Ayrıca 30.06.2020 tarihi itibariyle şirketimizin aktifinde kayıtlı 494 Milyon TL yatırım amaçlı gayrimenkullerden de değer artışı beklenmektedir. Söz konusu gayrimenkullerin yılsonu değerleme raporları sonuçlarına göre oluşması beklenen değer artışları yılsonu net karımızı pozitif yönde artıracaktır.Şirketimiz 2020 yılı sonu itibarıyla banka kredi borçlarını kapatmış, kasasında nakit kaynağı olan ve devam eden projelerini bitirmeye yönelik çalışmalarıyla ülke istihdamına katkıda bulunan, yılsonunu karlı bilançosuyla bitirerek sektöründeki farkındalığını bir kez daha ortaya koymayı planlamaktadır.20192020/1Ç2020/2ÇPiyasa Değeri469.960.000266.600.000533.200.000Defter Değeri5,886,005,85Aktif Büyüklüğü1.406.889.0001.316.159.0001.296.466.000Öz kaynak Büyüklüğü729.572.000744.927.000724.952.000Portföy Büyüklüğü1.582.583.6801.535.275.6801.535.275.680Kısa-Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı677.317.000571.232.000571.514.000Banka Kredileri162.871.000120.151.00048.617.000Yatırım Amaçları Gayrimenkuller494.424.000494.424.000494.424.000Stoklar418.721.000474.229.000492.719.000Hasılat747.229.000109.377.000115.625.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867446BIST