***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.01.2021 11:15
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13.01.2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Biskon Yapı A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Kiler GYO A.Ş. ile Biskon Yapı A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihli 1.oturumuna katılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901724
BIST
11:071.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:077,4375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:079,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0219
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:07443,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,36
|Açılış
|: 443,64
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|RODRG
|16,00
|8.885.795
|% -7,99
|
|KUTPO
|63,85
|107.552.579
|% -6,92
|
|ESEN
|22,20
|114.447.492
|% -5,69
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|574.224.744
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|ZOREN
|3,02
|142.225.879
|% 2,03
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4375
|% -0,23
|
|Euro
|9,0761
|9,0821
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,1364
|10,1872
|% -0,21
|
|Frank
|8,3488
|8,3991
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% -0,30
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,39
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, GUBRF
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SISE, KOZAL
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.76 ) 1, 393
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, ARMDA, SAFKR, PSDTC, ATSYH, PSDTC, EMNIS, PSDTC, TGSAS, AYCES
-
11:21
ISKUR, EMNIS, VESTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında