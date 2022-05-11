***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.05.2022 10:26
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
390.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihaleye katılmıştır. Yapılan ihalede arsa satışı karşılığı 390.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan onay beklenmektedir.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029094
BIST
10:152.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,97
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1515,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0594
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1516,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1194
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:15908,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,22
|Açılış
|: 908,63
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ULUUN
|10,38
|15.663.015
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.260.422
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.293.614
|% 9,74
|
|ARASE
|97,05
|20.844.648
|% 6,82
|
|KLMSN
|11,16
|10.571.281
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|679.860
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|7.417.256
|% -9,94
|
|ARSAN
|4,36
|20.776.036
|% -9,17
|
|ETILR
|8,49
|5.513.430
|% -6,81
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|THYAO
|42,44
|307.749.024
|% 0,57
|
|SAHOL
|20,94
|247.595.351
|% 2,15
|
|KOZAL
|187,70
|216.217.868
|% 1,35
|
|EREGL
|34,64
|202.400.102
|% 0,06
|
|DOHOL
|3,77
|145.819.959
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,76
|94.510.262
|% -0,36
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,49
|79.821.529
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,85
|78.453.419
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3010
|15,3057
|% 0,39
|
|Euro
|16,1790
|16,2019
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,7959
|18,8902
|% 0,27
|
|Frank
|15,3336
|15,4260
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0623
|4,0827
|% 0,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,84
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|