***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 31.068,25 m2 ArsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.02.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli5.000.000 USD (34.868.000 TL, KDV Muaf)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,21Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,6Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,46Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)305,88İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,66Alım KoşullarıSatın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.02.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım / OlumluKarşı Taraf153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 (Sahibi:H***** U*******) ve 153 Ada 2 nolu parsel 15.535,00 m2 (Sahibi:F**** U*******)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23/02/2021 / KLGYO-2102042Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar38.000.000 TL (+KDV)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihinde yapılan toplantısındaMuğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 31.068,25 m2 Arsanın 5.000.000 USD (34.868.000 TL, KDV Muaf) bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.Arsaya ilişkin 23.02.2021 tarihli değerleme raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963429BIST