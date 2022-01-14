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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

14.01.2022 19:55
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Geli


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
31/12/2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
Yönetim Kurul Kararının Iptali Istemli
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/772 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
28.04.2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarihli kararı ile 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 775.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 125 oranında artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda hazırlanmış olan İzahname'nin onaylanması talebiyle Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 29.12.2021 tarihinde başvuru yapılmış ve konuya ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bununla birlikte, bir bireysel yatırımcı tarafından Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin 13.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aleyhine İstanbul 19'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde söz konusu kararın iptali istemiyle dava açılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun dava gerekçelerine ilişkin yaptığı değerlendirme neticesinde, Şirketimiz faaliyetlerinde, SPK'ya yapılan başvuru sürecinde ve gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımına ilişkin süreçte herhangi bir değişiklik yaratmayacağı düşünülen adli sürecin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz tarafından takip edilmesine ve konu ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994421


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