***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 11:21
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında satış işlemlerimizin toplamı 64.895.575 TL (+KDV), kiralama işlemlerimizin toplamı ise 19.782.029 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901726
BIST
14:051.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:057,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:059,0683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0357
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:05444,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,84
|Açılış
|: 444,16
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.343.554
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,08
|3.178.260
|% -7,49
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|THYAO
|13,13
|1.802.644.955
|% 2,10
|
|SISE
|7,76
|1.431.145.975
|% 1,57
|
|TKFEN
|19,04
|947.527.410
|% 2,37
|
|TCELL
|16,99
|922.050.816
|% 1,80
|
|PETKM
|5,20
|807.324.320
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|524.044.154
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,45
|627.300.880
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|1.431.145.975
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,68
|585.464.161
|% 4,55
|
|PETKM
|5,20
|807.324.320
|% -1,70
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4444
|% -0,13
|
|Euro
|9,0629
|9,0683
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1518
|10,2027
|% -0,05
|
|Frank
|8,3502
|8,4005
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% -0,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,44
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.933
|3.008
|0,68
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,33
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,63
|56,63
|0,05
|