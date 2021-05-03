***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 14:30
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Şirketimiz Genel Müdürlük görevine Sayın Gökhan Yıldız'ın atanmasına, kendisine B grubu imza yetkisi verilerek Şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934108
BIST
14:281.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:288,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2810,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:28475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,34
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MRSHL
|271,70
|1.736.978
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.054
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.819.042
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.277.288
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.352.936
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.996.155
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,64
|662.776.453
|% 3,35
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|BIOEN
|18,14
|393.020.280
|% 1,85
|
|KOZAL
|112,90
|383.507.115
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|379.131.646
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.271.607
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|134.866.335
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|305.654.142
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,96
|163.860.302
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2882
|8,2903
|% 0,18
|
|Euro
|10,0006
|10,0117
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4833
|11,5409
|% 0,73
|
|Frank
|9,0498
|9,1044
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|10,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,01
|