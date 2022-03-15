***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Onay ve Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 620.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.395.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 45.000.000 56.250.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma A Grubu, KLGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKGYO00081 0B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 575.000.000 718.750.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline B Grubu, KLGYO(RÜÇHAN), TRRKGYO00073 14.024.363,844Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 620.000.000 775.000.000,000 125,00000 14.024.363,844Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kiler Holding A.Ş. halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek alımını, beyan ve taahhüt etmektedir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.02.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.02.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 04.03.2022SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Tarihi 09.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanarak 1.395.000.000 TL ye artırılması işlemi sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04/03/2022 tarihinde onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde bugün tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Madde 8 Sermaye ve Paylar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010541BIST