***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2022 14:54
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının Onay ve Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 620.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.395.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 45.000.000 56.250.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma A Grubu, KLGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKGYO00081 0
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 575.000.000 718.750.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline B Grubu, KLGYO(RÜÇHAN), TRRKGYO00073 14.024.363,844
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 620.000.000 775.000.000,000 125,00000 14.024.363,844
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kiler Holding A.Ş. halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek alımını, beyan ve taahhüt etmektedir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.02.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.02.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.02.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 04.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.02.2022
Ödeme Tarihi 09.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 15.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanarak 1.395.000.000 TL ye artırılması işlemi sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04/03/2022 tarihinde onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde bugün tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 8 Sermaye ve Paylar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010541
BIST