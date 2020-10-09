***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMESUT HURİEL Vekaleten Genel Müdür İnşaat MühendisiMURAT KISAALİOĞLU Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım KoordinatörüDOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme MüdürüAHMET İMİR Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880540BIST