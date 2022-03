***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nahit Kiler 246.890.163,48 TRY 17,54Vahit Kiler 246.890.083,77 TRY 17,54Ümit Kiler 246.890.083,77 TRY 17,54Dğer 11.054.743,64 TRY 0,78Halka Açık Kısım 643.274.925,33 TRY 46,60http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008648BIST