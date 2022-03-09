***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 11:31
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nahit Kiler 246.890.163,48 TRY 17,54
Vahit Kiler 246.890.083,77 TRY 17,54
Ümit Kiler 246.890.083,77 TRY 17,54
Dğer 11.054.743,64 TRY 0,78
Halka Açık Kısım 643.274.925,33 TRY 46,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008648
BIST
11:312.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 38,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:3114,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1899
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:3116,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2469
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:31964,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,90
|Açılış
|: 964,91
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,09
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GZNMI
|16,94
|131.014
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|267.492
|% 9,94
|
|SASA
|55,75
|971.966.837
|% 9,85
|
|AVOD
|1,88
|43.074.929
|% 9,30
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,43
|4.130.965
|% -3,65
|
|YUNSA
|14,44
|13.337.744
|% -3,60
|
|BRLSM
|9,31
|8.296.580
|% -3,52
|
|PAMEL
|102,10
|2.261.497
|% -3,50
|
|THYAO
|26,36
|1.972.252.838
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,03
|1.259.213.889
|% 3,02
|
|KOZAL
|144,30
|1.135.326.688
|% -0,21
|
|SASA
|55,75
|971.966.837
|% 9,85
|
|SISE
|13,49
|898.321.470
|% 4,49
|
|KRDMD
|15,03
|1.259.213.889
|% 3,02
|
|THYAO
|26,36
|1.972.252.838
|% 4,19
|
|YKBNK
|3,68
|261.602.080
|% 1,66
|
|SISE
|13,49
|898.321.470
|% 4,49
|
|ODAS
|1,44
|77.957.159
|% 1,41
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6246
|14,6448
|% 1,34
|
|Euro
|16,0279
|16,0852
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,1688
|19,2650
|% 1,50
|
|Frank
|15,7008
|15,7954
|% 1,29
|
|Riyal
|3,8895
|3,9090
|% 1,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|-3,51
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,52
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44SASA
Yüzde 9.66 oranında artışla 55.65 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 301, 449 adet işlem
-
11:43TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 258, 413 adet işlem
-
11:42HEKTS
Yüzde 5.25 oranında artışla 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 888, 275 adet işlem
-
11:41KRSTL
Yüzde 5.64 oranında artışla 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 685, 967 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 07 artarak (% 2.22 ) 2, 308