***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2021 17:05
U Yönetici Yardımcısı
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman
Bahadır İNCEOĞLU Uzman
Ömer Faruk AĞCA Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941417
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAYLA
|4,19
|20.893.330
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.487.589
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.412.009
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.549.240
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,18
|9.309.719
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.846.509
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|388.290.575
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.575.348
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.631.496
|% 5,10
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5851
|8,5870
|% -0,21
|
|Euro
|10,4780
|10,4842
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0940
|12,1547
|% -0,41
|
|Frank
|9,5628
|9,6204
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|1,03
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.531
|-3,58
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-1,73
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,49
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem
-
17:21TMPOL
Yüzde 8.25 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 899 adet işlem