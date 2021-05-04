***KLKIM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
04.05.2021 11:59
***KLKIM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin tarafımızca hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934353
BIST
13:481.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:488,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:4810,0167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:48478,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,41
|Açılış
|: 477,97
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KARTN
|61,60
|56.791.982
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.870.900
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.101.119
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.394.826
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|PRKME
|5,75
|44.264.393
|% -7,11
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|EREGL
|19,64
|1.171.960.527
|% 3,59
|
|THYAO
|12,66
|711.940.813
|% -2,01
|
|PETKM
|6,87
|535.925.290
|% 1,03
|
|KOZAL
|117,30
|441.150.788
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,59
|434.312.814
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,11
|180.083.976
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|535.925.290
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|82.844.251
|% 1,79
|
|EREGL
|19,64
|1.171.960.527
|% 3,59
|
|KRDMD
|7,59
|434.312.814
|% 2,71
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3282
|8,3327
|% 1,03
|
|Euro
|9,9861
|10,0167
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5394
|11,5973
|% 0,87
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2161
|2,2272
|% 1,04
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,38
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|