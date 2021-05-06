***KLKIM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.05.2021 09:09
***KLKIM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934830
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
0
En Düşük
0
18:058,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
18:0510,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0419
En Düşük
9,9803
18:05479,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,29
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
480,99
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3234
|8,3246
|% 0,13
|
|Euro
|10,0115
|10,0189
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5332
|11,5911
|% 0,04
|
|Frank
|9,0793
|9,1340
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2124
|2,2235
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|7,81
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,81
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem