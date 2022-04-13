***KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KLKIM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı/UnvanıMKK Sicil NumarasıSADE YEŞİL YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ45523822AYPLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ20608409ORHAN KARATAŞ13467616OSMAN NURİ TAŞDEMİR24448010Tedbirlerin uygulanacağı son tarih13/05/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020183BIST