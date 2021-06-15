***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 10:02
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942311
BIST
14:591.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,70
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:598,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:5910,3638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0965
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:59513,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,92
|Açılış
|: 513,12
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:57
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.928.558
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|6.024.333
|% 9,33
|
|MRSHL
|274,10
|4.607.306
|% 8,77
|
|TKURU
|127,80
|1.520.601
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.166.047
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|889.306.421
|% 3,67
|
|THYAO
|14,48
|813.951.253
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,49
|605.110.136
|% -1,96
|
|GARAN
|8,35
|531.936.828
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,81
|363.178.430
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,26
|889.306.421
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|302.473.613
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,81
|363.178.430
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,49
|605.110.136
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,22
|86.805.490
|% 0,83
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5513
|8,5536
|% 1,00
|
|Euro
|10,3572
|10,3650
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9934
|12,0536
|% 0,69
|
|Frank
|9,4806
|9,5377
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% 1,15
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,10
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.379
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.633
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|819
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
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