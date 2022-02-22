***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003364
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
0
En Düşük
0
18:0513,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1090
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
18:0515,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
18:05844,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,06
|Açılış
|: 844,31
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|43,78
|29.166.556
|% 250,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TTRAK
|234,20
|336.908.767
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|74.334.142
|% 0,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TTRAK
|234,20
|336.908.767
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|74.334.142
|% 0,00
|
|VESBE
|7,26
|36.343.901
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7491
|13,7716
|% 0,80
|
|Euro
|15,5418
|15,5739
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,6475
|18,7410
|% 0,63
|
|Frank
|14,9524
|15,0425
|% 0,70
|
|Riyal
|3,6560
|3,6743
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|3,96
|
|Altın Gr.
|844
|844
|6,52
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,18
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|1,72
|
Seans Raporu
18:05
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