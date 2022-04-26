***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:21
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023923
BIST
17:322.422
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -60,58
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3214,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3215,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:32905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ACSEL
|43,12
|68.692.285
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.637.296
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.961.664
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,90
|249.908.081
|% -8,67
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|KGYO
|4,69
|21.969.341
|% -8,58
|
|THYAO
|39,30
|6.587.255.283
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|GARAN
|14,98
|1.886.083.071
|% 0,07
|
|EREGL
|33,30
|1.851.497.903
|% -3,48
|
|SISE
|17,69
|1.846.535.369
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,63
|1.269.676.078
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.447.074
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|750.837.315
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|TSKB
|1,90
|381.212.785
|% -4,52
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8000
|14,8062
|% 0,26
|
|Euro
|15,7633
|15,7782
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6786
|18,7723
|% -0,51
|
|Frank
|15,3790
|15,4717
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9344
|3,9541
|% 0,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,62
|
Seans Raporu
17:32
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