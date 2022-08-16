***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 10:22
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055733
BIST
10:322.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 17,82
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:3217,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:3218,2420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:321.027,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.027,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TRCAS
|12,78
|11.542.717
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|DENGE
|2,32
|23.659.283
|% 7,91
|
|GZNMI
|56,60
|40.463.519
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,96
|84.646.752
|% -8,48
|
|ATEKS
|44,70
|8.163.609
|% -7,22
|
|BARMA
|40,14
|168.188.272
|% -6,91
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,45
|1.641.014.683
|% 1,34
|
|TUPRS
|297,00
|1.184.601.772
|% 3,30
|
|KCHOL
|41,80
|304.944.658
|% 3,06
|
|PGSUS
|188,80
|270.296.541
|% 3,28
|
|SISE
|23,66
|256.473.526
|% -0,17
|
|ZOREN
|2,74
|189.697.400
|% 3,79
|
|HLGYO
|2,88
|184.616.059
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,55
|210.451.749
|% 0,85
|
|ODAS
|4,31
|224.185.014
|% -2,93
|
|YKBNK
|5,54
|256.258.003
|% 1,09
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9640
|% 0,03
|
|Euro
|18,2326
|18,2420
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,5444
|21,6524
|% -0,21
|
|Frank
|18,8716
|18,9853
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7695
|4,7934
|% 0,01
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|
Seans Raporu
10:32
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10:47OZGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 684, 168 adet işlem
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 34 artarak (% 0.76 ) 3, 090
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10:45XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 428.00 milyon TL de
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10:45INTEM
Yüzde 9.61 oranında artışla 87.85 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 704 adet işlem