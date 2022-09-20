***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:55
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064193
BIST
14:413.262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 62,79
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:4118,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:4118,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0138
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2944
14:41981,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,91
|Açılış
|: 981,23
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:39
|HKTM
|37,44
|67.759.916
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,57
|436.380.404
|% 8,84
|
|PINSU
|8,75
|78.163.180
|% 8,83
|
|HDFGS
|2,70
|61.464.578
|% 8,00
|
|BIOEN
|12,60
|133.211.258
|% 7,51
|
|TSKB
|3,97
|11.586.651
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.655.140
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|14.092.060
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,53
|4.651.756.328
|% -8,87
|
|ISCTR
|8,20
|3.154.953.190
|% 3,93
|
|THYAO
|70,95
|3.068.603.289
|% 3,20
|
|GARAN
|20,12
|2.946.789.794
|% 2,60
|
|ASELS
|30,90
|2.768.085.452
|% 1,58
|
|VAKBN
|8,53
|4.651.756.328
|% -8,87
|
|ISCTR
|8,20
|3.154.953.190
|% 3,93
|
|EKGYO
|3,95
|1.469.346.933
|% 0,25
|
|HALKB
|8,58
|2.722.787.469
|% -4,13
|
|YKBNK
|7,10
|2.223.116.034
|% 5,34
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3026
|18,3087
|% 0,08
|
|Euro
|18,2979
|18,3162
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8868
|20,9916
|% 0,32
|
|Frank
|18,8847
|18,9985
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8539
|4,8783
|% 0,23
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,58
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-12,00
|
|Tam
|6.658
|6.743
|-46,00
|
|Yarım
|3.244
|3.284
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|0,01
|
Seans Raporu
14:39
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