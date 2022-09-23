***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 15:01
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064903
BIST
15:063.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,53
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:0618,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4104
En Düşük
18,3035
15:0617,9833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0580
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:06975,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,25
|Açılış
|: 975,64
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ULKER
|21,78
|143.529.372
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|188.032.149
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.307.479
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.650.820
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.316.870
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.203.234
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.111.701
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.685.090
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.938.122
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.902.229
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.692.719.735
|% -0,21
|
|SASA
|60,40
|2.031.194.473
|% 4,05
|
|SAHOL
|27,40
|1.463.269.555
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,73
|1.283.026.874
|% -0,26
|
|SISE
|27,26
|1.207.167.053
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.171.964.289
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,46
|759.086.464
|% 5,19
|
|VAKBN
|7,73
|1.283.026.874
|% -0,26
|
|HALKB
|7,70
|1.053.990.617
|% -1,28
|
|DOHOL
|5,29
|670.186.190
|% 0,76
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3999
|18,4104
|% 0,50
|
|Euro
|17,9749
|17,9833
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,3192
|20,4211
|% -1,10
|
|Frank
|18,7052
|18,8179
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8790
|4,9034
|% 0,57
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-21,91
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,25
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.637
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.234
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-2,65
|
Seans Raporu
15:06
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15:21ZOREN
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 608, 774 adet işlem
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15:20KRPLS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 286, 821 adet işlem
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15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, TKFEN
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.09 ) 2, 921
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15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, KRPLS, MEGAP, ULKER, SOKM, MEGAP