***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:40
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099957
BIST
10:314.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,55
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:3118,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:3120,1971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:311.136,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.136,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SDTTR
|56,65
|2.728.094
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|788.305
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|ULUFA
|7,56
|28.156.393
|% 5,73
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.739,10
|16.758.946
|% -9,92
|
|ADEL
|115,00
|3.144.776
|% -8,37
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|SNPAM
|15,55
|99.598
|% -7,22
|
|THYAO
|132,90
|1.740.798.388
|% 1,30
|
|EREGL
|38,20
|910.600.665
|% 0,90
|
|ASELS
|58,10
|809.359.434
|% -0,09
|
|TUPRS
|482,70
|671.783.404
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,56
|657.288.875
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,56
|657.288.875
|% 0,71
|
|KATMR
|2,16
|108.507.750
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,56
|393.584.902
|% 0,31
|
|KRDMD
|18,19
|629.170.192
|% 0,28
|
|AKBNK
|17,02
|543.238.803
|% -0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7790
|18,7874
|% 0,07
|
|Euro
|20,1826
|20,1958
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7833
|22,8975
|% 0,17
|
|Frank
|20,3060
|20,4283
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,24
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,12
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.689
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.735
|3.794
|10,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,57
|