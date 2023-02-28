***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 11:04
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117498
BIST
11:125.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 9,15
|Açılış
|: 5.319
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.342
En Düşük
5.308
11:1218,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9000
En Düşük
18,8646
11:1220,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0448
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1882
En Düşük
20,0791
11:121.112,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.112,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,73
|
1.117,14
En Düşük
1.111,56
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DERIM
|8,47
|14.240.732
|% 10,00
|
|HATEK
|8,36
|24.187.493
|% 10,00
|
|ORMA
|68,20
|789.386
|% 10,00
|
|PNSUT
|61,65
|21.907.172
|% 9,99
|
|PETUN
|64,55
|12.005.683
|% 9,97
|
|ULUSE
|299,10
|24.973.719
|% -9,99
|
|DMSAS
|7,83
|10.940.070
|% -6,67
|
|EGEEN
|5.500,10
|136.158.509
|% -6,22
|
|GARFA
|23,40
|1.749.140
|% -6,10
|
|HUBVC
|5,33
|18.883.146
|% -6,00
|
|THYAO
|144,10
|2.382.767.459
|% -2,31
|
|TOASO
|188,80
|1.963.825.333
|% 6,85
|
|EREGL
|45,00
|1.765.762.383
|% -0,92
|
|ISDMR
|52,65
|1.281.842.871
|% 6,45
|
|KOZAL
|22,32
|1.018.102.599
|% -5,18
|
|IHLGM
|1,16
|115.563.614
|% 5,45
|
|IHLAS
|0,90
|68.275.393
|% 2,27
|
|EKGYO
|8,40
|539.523.885
|% -0,36
|
|YKBNK
|10,25
|634.563.801
|% 1,38
|
|ISCTR
|11,98
|586.972.638
|% 2,92
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8905
|18,8944
|% 0,07
|
|Euro
|20,0862
|20,0976
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6741
|% -0,27
|
|Frank
|19,9594
|20,0796
|% -0,25
|
|Riyal
|5,0187
|5,0438
|% 0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,15
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|90,00
|
|Tam
|7.530
|7.593
|-22,00
|
|Yarım
|3.679
|3.716
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.858
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-0,33
|
Seans Raporu
11:10
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