***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:05
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259484
BIST
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13:068.813
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,43
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0632,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1758
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0635,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1355
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:062.238,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,70
|Açılış
|: 2.238,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKART
|76,50
|31.206.564
|% 9,99
|
|BURVA
|136,10
|10.527.388
|% 9,94
|
|SANEL
|28,98
|16.528.801
|% 9,94
|
|IZINV
|58,20
|22.715.802
|% 9,92
|
|BASCM
|17,80
|6.791.020
|% 9,74
|
|FONET
|28,08
|49.539.270
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.363.622
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.273.661
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.953.794
|% -9,94
|
|CATES
|60,80
|602.124.063
|% -8,23
|
|DOAS
|323,00
|3.103.114.125
|% 7,85
|
|TUPRS
|167,30
|2.824.211.102
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.365.662.438
|% -0,19
|
|ALVES
|57,10
|1.860.474.280
|% -6,01
|
|PATEK
|160,90
|1.482.904.319
|% -1,41
|
|ZOREN
|5,33
|958.830.167
|% 3,90
|
|EKGYO
|10,70
|754.755.392
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.252.652
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.099.135
|% -3,73
|
|AKFGY
|2,54
|109.007.354
|% -3,79
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2990
|32,3029
|% 0,55
|
|Euro
|35,2421
|35,2535
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9298
|42,1400
|% 0,83
|
|Frank
|37,2420
|37,4286
|% 0,77
|
|Riyal
|8,7851
|8,8291
|% 0,85
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|919,24
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,70
|1.070,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,90
|2.156,24
|% 0,66
|