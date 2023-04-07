***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 09:01
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2023 - 10806
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 6 Nisan 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133295
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0271
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.243,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2509
|19,2596
|% 0,04
|
|Euro
|21,0195
|21,1017
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,8981
|24,0180
|% 0,14
|
|Frank
|21,2002
|21,3279
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1163
|5,1419
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,98
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.478
|8.558
|-5,00
|
|Yarım
|4.140
|4.188
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410