***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalekim Kimyevi Mad.San ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarih 2021/30 sayılı kararında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 15.000.000,- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Saygılarımızla,htt