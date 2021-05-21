***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.05.2021 14:00
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Mad.San ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarih 2021/30 sayılı kararında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 15.000.000,- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Saygılarımızla,
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15:191.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:198,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
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8,3964
En Düşük
8,3596
15:1910,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0349
|Açılış
|: 10,1750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1900
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10,2787
En Düşük
10,2102
15:19506,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 506,89
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
507,00
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.889.345
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|457.259.462
|% 9,21
|
|HATEK
|21,08
|10.774.902
|% 8,38
|
|ATEKS
|41,52
|7.362.378
|% 8,13
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,14
|56.619.942
|% -6,49
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|671.629.591
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,17
|590.884.036
|% 1,87
|
|JANTS
|90,20
|583.152.186
|% 2,68
|
|BJKAS
|7,66
|558.512.602
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,80
|551.871.402
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|371.122.243
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|671.629.591
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|558.512.602
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,62
|258.365.008
|% 5,23
|
|KRDMD
|8,17
|590.884.036
|% 1,87
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3806
|% 0,00
|
|Euro
|10,2175
|10,2241
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8603
|11,9198
|% 0,03
|
|Frank
|9,2903
|9,3463
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2280
|2,2391
|% -0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,12
|
|Altın Gr.
|506
|507
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.325
|3.411
|1,70
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,82
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,00
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|1,09
|
Seans Raporu
15:17
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15:29ULUUN
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 994 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.78 ) 1, 531
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15:27XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 590.00 milyon TL de
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15:25DAGHL
Yüzde 6.17 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 495 adet işlem
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15:24GSRAY
Yüzde 4.65 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 727, 068 adet işlem