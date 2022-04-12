***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'uncu maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarı 09.04.2022 tarhidinde tescil edilmiş olup, 11.04.2022 tarih 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019647BIST