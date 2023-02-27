***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 24.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana işletme konumuz saklı kaymak kaydıyla, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 24.02.2023 tarihinde uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116992BIST