***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.02.2023 09:10
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 24.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana işletme konumuz saklı kaymak kaydıyla, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 24.02.2023 tarihinde uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116992
BIST
10:125.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.085
En Düşük
5.041
10:1218,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9680
En Düşük
18,7920
10:1219,9269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,0642
En Düşük
19,8029
10:121.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SODSN
|32,20
|492.370
|% 9,97
|
|GARFA
|24,08
|2.366.726
|% 9,95
|
|EMKEL
|5,92
|10.381.794
|% 9,83
|
|AKSA
|93,70
|157.961.239
|% 9,53
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|SNPAM
|13,20
|41.633
|% -7,04
|
|KGYO
|32,80
|183.461
|% -4,87
|
|ARMDA
|322,00
|771.968
|% -4,68
|
|KUVVA
|37,74
|126.995
|% -4,31
|
|VKING
|31,60
|693.555
|% -4,18
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|ASTOR
|37,36
|332.718.202
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|ALBRK
|2,89
|48.001.938
|% 1,05
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|BUCIM
|8,02
|104.146.297
|% 0,88
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8894
|% 0,08
|
|Euro
|19,9195
|19,9269
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4781
|22,5909
|% 0,02
|
|Frank
|19,9754
|20,0957
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0164
|5,0416
|% -0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|-2,00
|
|Tam
|7.481
|7.549
|-75,00
|
|Yarım
|3.655
|3.694
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.847
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,54
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,54
|
Seans Raporu
10:12
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10:27KLKIM
Yüzde 5.04 oranında artışla 61.45 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 486 adet işlem
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SASA
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, YKBNK, ISCTR
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 9 kaybederek (% -0.33 ) 4, 509
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSA, EMKEL, SODSN, GARFA