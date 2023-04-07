***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2023 09:02
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin 3.ve 9'uncu maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tasarı 06.04.2023 tarhidinde tescil edilmiş olup ve 06.04.2023 tarih 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133296
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0271
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.243,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2509
|19,2596
|% 0,04
|
|Euro
|21,0195
|21,1017
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,8981
|24,0180
|% 0,14
|
|Frank
|21,2002
|21,3279
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1163
|5,1419
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,98
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.478
|8.558
|-5,00
|
|Yarım
|4.140
|4.188
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410