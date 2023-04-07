***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin 3.ve 9'uncu maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tasarı 06.04.2023 tarhidinde tescil edilmiş olup ve 06.04.2023 tarih 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133296BIST