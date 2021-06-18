***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.06.2021 11:27
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Açıklamalar
Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin güncellenmiş halini içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/06/2021 11/06/2021 10347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943000
BIST
14:171.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:178,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:1710,3792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:17500,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,73
|Açılış
|: 500,87
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:17
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.120.436
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.818.404
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.947.701
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.468.200
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|VERTU
|22,98
|24.118.484
|% -4,65
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|GARAN
|8,27
|452.556.460
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,60
|328.591.160
|% -0,73
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|152.079.141
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|IHLGM
|1,21
|48.074.422
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7052
|8,7072
|% -0,14
|
|Euro
|10,3728
|10,3792
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0423
|12,1027
|% -0,53
|
|Frank
|9,4168
|9,4736
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,36
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|18,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|25,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|