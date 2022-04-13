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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

13.04.2022 11:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 09/04/2022 11/04/2022 10556



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019976


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MMCAS 3,52 1.283.230 % 10,00  
OYLUM 2,56 9.664.484 % 9,87  
KOZAA 31,64 1.168.483.297 % 9,78  
IPEKE 21,16 284.876.602 % 9,07  
KOZAL 172,90 1.307.311.926 % 8,95  
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Frank 15,5744 15,6682 % 0,03  
Riyal 3,8774 3,8969 % 0,01  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 11,73  
Altın Gr. 927 927 5,37  
Cumhuriyet 6.148 6.241 12,00  
Tam 6.116 6.269 9,48  
Yarım 2.956 3.032 4,59  
Çeyrek 1.483 1.516 2,29  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,35  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,15  
B. Petrol 105 105 0,59  
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