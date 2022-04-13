***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2022 11:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 09/04/2022 11/04/2022 10556
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019976
BIST
13:152.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:1514,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:1515,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0331
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:15928,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,11
|Açılış
|: 928,22
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,69
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.664.484
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,64
|1.168.483.297
|% 9,78
|
|IPEKE
|21,16
|284.876.602
|% 9,07
|
|KOZAL
|172,90
|1.307.311.926
|% 8,95
|
|ASUZU
|81,00
|22.033.971
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.123.518
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,61
|54.908.291
|% -9,22
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|GZNMI
|33,42
|12.281.963
|% -7,17
|
|SISE
|17,80
|1.592.804.105
|% 3,07
|
|THYAO
|37,42
|1.573.098.010
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,11
|1.553.773.140
|% 0,96
|
|GARAN
|13,84
|1.549.281.966
|% 0,80
|
|ASELS
|28,40
|1.449.376.610
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,11
|1.553.773.140
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,75
|634.857.288
|% 1,10
|
|ZOREN
|2,19
|390.956.572
|% 8,42
|
|ODAS
|2,35
|414.646.747
|% 3,52
|
|GARAN
|13,84
|1.549.281.966
|% 0,80
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5876
|14,5925
|% -0,04
|
|Euro
|15,8188
|15,8402
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9198
|19,0147
|% 0,09
|
|Frank
|15,5744
|15,6682
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8774
|3,8969
|% 0,01
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,73
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|12,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|9,48
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|4,59
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,59
|