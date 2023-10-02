***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
02.10.2023 09:45
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/09/2023 29/09/2023 10925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198447
BIST
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13:278.450
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 115,39
|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
13:2727,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0818
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2728,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,9330
13:271.620,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.620,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.593.292
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.034.166
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.345.018.022
|% 3,01
|
|SISE
|55,65
|3.358.360.707
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.541.676.641
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.364.973.189
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.653.243.697
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,57
|2.251.403.273
|% 0,60
|
|SKBNK
|6,57
|589.417.100
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|217.376.712
|% 4,24
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4569
|27,4628
|% 0,29
|
|Euro
|28,9498
|28,9621
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|