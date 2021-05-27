***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKalekim FranceEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000,- (Onbin ) AvroEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKuruluş tescil ve ilanı ile tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTicari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin, 27.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile, yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz 10.000,- (onbin) Avro sermayeli Fransa'da, "Kalekim France" unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938516BIST