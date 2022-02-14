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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.02.2022 13:26
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Lyksor Kimya A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Beton ve çimento kimyasalları, beton ve çimento kimyasallarında kullanılan hammaddeler, mimari beton ürünleri, beton kür ve koruyucu malzemeleri, beton su geçirimsizlik katkıları, mineral öğütme kolaylaştırıcılar, betonda kullanılacak makrosentetik mikro ve çelik lifler üretim ve satış faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.500.000,- TL (15.000 adet pay)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemlerin Rekabet Kurumu iznini takiben tamamlanması beklenmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.125.000,- TL (11.250 adet pay)
Beher Payın Alış Fiyatı
11.111,- TL
Toplam Tutar
Hisselerin %75'i için işlem bedeli 125 milyon TL'dir. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde, sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olabilir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
75
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
24
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Türkiye pazarında, inşaat malzemeleri sektöründe yeni ürün gruplarında büyümemize katkıda bulunacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Savaş Tatar, Bimen Kadiroğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/02/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Edinilen finansal duran varlığın sermayesi ve edinilen payların nominal tutarı başlıklarına, pay adedi bilgisi eklenmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001494


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DERIM 4,42 71.712 % 23,46  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 9.019.260 % 9,99  
INVEO 32,48 217.811.592 % 9,95  
AYDEM 7,19 131.611.829 % 9,94  
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Dolar 13,5811 13,5962 % 0,03  
Euro 15,3836 15,4098 % 0,31  
Sterlin 18,3342 18,4261 % 0,50  
Frank 14,6259 14,7140 % 0,57  
Riyal 3,6124 3,6305 % 0,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 6,36  
Altın Gr. 818 819 10,36  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,95 23,97 0,09  
Gümüş Gr. 10,45 10,47 0,03  
B. Petrol 96,04 96,04 -0,44  
Seans Raporu 18:05
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