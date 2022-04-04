***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2022, 14.02.2022, 25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLyksor Kimya A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBeton ve çimento kimyasalları, beton ve çimento kimyasallarında kullanılan hammaddeler, mimari beton ürünleri, beton kür ve koruyucu malzemeleri, beton su geçirimsizlik katkıları, mineral öğütme kolaylaştırıcılar, betonda kullanılacak makrosentetik mikro ve çelik lifler üretim ve satış faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.500.000.-TL (15.000 adet pay)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.125.000,-TL (11.250 adet pay)Beher Payın Alış Fiyatı11.111,- TLToplam Tutar12.02.2022 ve 25.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde Lyksor Kimya A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların %75?inin 125 milyon TL bedel karşılığında satın alınmasına ilişkin olarak, pay devir sözleşmesi çerçevesinde alacak tahsilatlarına bağlı yapılacak ödemeler saklı kalmak kaydıyla, 04.04.2022 tarihinde, Şirketimizce 113.660.997,28 TL peşinen ve nakden ödenmek suretiyle pay devir işlemleri tamamlanmıştır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)75Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)14Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTürkiye pazarında, inşaat malzemeleri sektöründe yeni ürün gruplarında büyümemize katkıda bulunacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSavaş Tatar, Bimen KadiroğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/02/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar12.02.2022 ve 25.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde Lyksor Kimya A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların %75'inin 125 milyon TL bedel karşılığında satın alınmasına ilişkin olarak, pay devir sözleşmesi çerçevesinde alacak tahsilatlarına bağlı yapılacak ödemeler saklı kalmak kaydıyla, 04.04.2022 tarihinde, Şirketimizce 113.660.997,28 TL peşinen ve nakden ödenmek suretiyle pay devir işlemleri tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015706BIST