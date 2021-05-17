***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -5.151.089 -5.151.089 -5.151.089 1.177.291 -2.092 -2.092 2.316.716 2.316.716 3.491.915 9.652.907 19.233.941 29.431.890 48.665.831 156.659.564 239.714 156.899.278Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29.431.890 -29.431.890 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.758 55.758 55.758 17.560 2.092 2.092 19.652 0 2.027.028 2.027.028 2.102.438 -163.743 1.938.695Dönem Karı (Zararı)0 2.027.028 2.027.028 2.027.028 -163.743 1.863.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.758 55.758 55.758 17.560 2.092 2.092 19.652 75.410 75.410Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler466.914 466.914Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -5.095.331 -5.095.331 -5.095.331 1.194.851 0 0 2.316.716 2.316.716 3.511.567 9.652.907 48.665.831 2.027.028 50.692.859 158.762.002 542.885 159.304.887Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 0 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 1.027.761 0 0 0 0 1.027.761 11.066.896 49.568.559 83.920.166 133.488.724 239.036.098 -460.938 238.575.160Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler83.920.166 -83.920.166 -7.563.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-538.620 -538.620 24.299.107 24.299.107 23.760.487 -217.360 23.543.127Dönem Karı (Zararı)24.299.107 24.299.107 24.299.107 -217.360 24.081.747Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-538.620 -538.620 -538.620 -538.620Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-315.649 -315.649Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -7.535.226 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 489.141 0 0 0 489.141 11.066.896 133.488.725 24.299.107 157.787.832 255.261.360 -993.947 254.267.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.073.509 -5.494.146Dönem Karı (Zararı)23.972.990 2.878.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.972.990 2.878.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler540.678 4.851.309Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15, 16, 30 5.189.021 4.329.612Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler756.391 431.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 31 798.266 353.374Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -41.875 78.422Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.659.827 -3.120.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -4.737.969 -3.058.831Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 78.142 -61.268Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler416.470 3.209.563Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.888.482 -675.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.149.278 3.884.768Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri155.674Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.161.377Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.161.377Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 437Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 0 437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.455.265 -13.118.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.474.807 -29.852.150Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.801.392 -6.458.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.542.958 -8.575.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.363.892 31.767.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.580.671 -1.253.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.944.563 33.020.917Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.941.597 -5.388.282Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -131.912 -105.864YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.281.023 1.590.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.235.260 3.793.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6, 15, 16 -14.045.763 -2.203.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.028 -2.194.631Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.585.788 -1.571.317Ödenen Faiz17 -429.722 -1.298.519Alınan Faiz1.888.482 675.205YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.481.560 -6.098.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.481.560 -6.098.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 123.907.457 72.323.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 97.425.897 66.225.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 97.676.904 124.328.312Ticari Alacaklar138.949.996 119.273.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.480.348 5.989.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 137.469.648 113.283.848Diğer Alacaklar111.547 111.547İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 111.547 111.547Türev Araçlar1.161.377 127.162Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar18 1.161.377 127.162Stoklar9 52.161.654 35.318.387Peşin Ödenmiş Giderler9.636.134 1.311.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.636.134 1.311.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 131.913 6.454.873Diğer Dönen Varlıklar10.436.911 8.351.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 10.436.911 8.351.813ARA TOPLAM310.266.436 295.277.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.266.436 295.277.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar213.525 213.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 213.525 213.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 1.880.010 1.880.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 28.112.495 28.112.495Maddi Duran Varlıklar15 110.392.751 107.137.082Kullanım Hakkı Varlıkları13 15.971.385 16.367.563Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.260.965 13.959.857Ertelenmiş Vergi Varlığı26 10.657.905 7.486.615TOPLAM DURAN VARLIKLAR180.489.036 175.157.147TOPLAM VARLIKLAR490.755.472 470.434.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.288.645 24.990.668İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.288.645 24.990.668Banka Kredileri17 20.407.425 20.412.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 4.881.220 4.578.518Ticari Borçlar145.239.253 147.782.211İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.661.656 4.907.592İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 140.577.597 142.874.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.721.135 1.154.932Diğer Borçlar52.400 52.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52.400 52.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.611.849 22.486.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 22.611.849 22.486.220Kısa Vadeli Karşılıklar5.127.399 10.568.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.493.971 9.012.743Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.633.428 1.555.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.757.731 1.916.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 12.757.731 1.916.084ARA TOPLAM212.798.412 208.950.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER212.798.412 208.950.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.826.731 12.826.731İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.826.731 12.826.731Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 12.826.731 12.826.731Uzun Vadeli Karşılıklar10.862.916 10.082.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 10.862.916 10.082.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.689.647 22.908.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER236.488.059 231.859.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.261.360 239.036.098Ödenmiş Sermaye27 100.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -7.535.226 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.547.283 -6.547.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.547.283 -6.547.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.547.283 -6.547.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)489.141 1.027.761Yabancı Para Çevrim Farkları489.141 1.027.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.066.896 11.066.896Yasal Yedekler27 11.066.896 11.066.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.488.725 49.568.558Net Dönem Karı veya Zararı24.299.107 83.920.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar-993.947 -460.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR254.267.413 238.575.160TOPLAM KAYNAKLAR490.755.472 470.434.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat143.097.931 79.105.022Satışların Maliyeti-89.720.837 -51.057.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.377.094 28.047.860BRÜT KAR (ZARAR)53.377.094 28.047.860Genel Yönetim Giderleri-12.118.139 -7.842.027Pazarlama Giderleri-20.428.225 -14.878.674Araştırma ve Geliştirme Giderleri-790.364 -480.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.388.567 6.327.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.334.802 -7.841.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.094.131 3.332.809Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.625 437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.096.756 3.333.246Finansman Gelirleri8.559.332 3.465.502Finansman Giderleri-2.683.098 -3.920.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.972.990 2.878.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.757 -1.015.447Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.062.533 -1.761.123Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.171.290 745.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.081.747 1.863.284DÖNEM KARI (ZARARI)24.081.747 1.863.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-217.360 -163.743Ana Ortaklık Payları24.299.107 2.027.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 55.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 55.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-538.620 19.652Yabancı Para Çevrim Farkları-538.620 17.560Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-538.620 17.560Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.092Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 2.092DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-538.620 75.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.543.127 1.938.694Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-217.360 -163.743Ana Ortaklık Payları23.760.487 2.102.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936622BIST