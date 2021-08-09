***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 1.177.291 -2.092 2.316.716 -5.151.089 9.652.907 19.233.941 29.431.890 156.659.564 239.714 156.899.278Transferler1.413.989 28.017.901 -29.431.890Dönem Karı (Zararı)17.806.489 17.806.489 -417.064 17.389.425Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)132.006 2.092 251.641 385.739 385.739Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler393.189 393.189Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 1.309.297 2.316.716 -4.899.448 11.066.896 47.251.842 17.806.489 174.851.792 174.851.792 215.839 175.067.631Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 1.027.761 -6.547.283 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 -460.938 238.575.160Transferler4.874.336 79.045.830 -83.920.166Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.035.129 -862.912 52.081.631 50.183.590 -354.260 49.829.330Dönem Karı (Zararı)52.081.631 52.081.631 -354.260 51.727.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.035.129 -862.912 -1.898.041 1.898.041Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Kar Payları-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)197.375.803 197.375.803 197.375.803Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-315.649 -315.649Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.375.803 -7.368 -7.410.195 15.941.232 116.114.388 52.081.631 481.560.265 481.560.265 -1.130.847 480.429.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-367.517 29.560.465Dönem Karı (Zararı)59.190.225 23.776.964Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)59.190.225 23.776.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.803.370 26.504.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15, 16, 30 10.552.913 8.331.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler227.832 951.794Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 31 1.068.475 776.513Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -840.643 175.281Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.011.397 11.514.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 6.005.814 2.076.520Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 16.005.583 9.437.686Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.948.409 5.707.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -10.237.457 -4.804.961Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.090.871 7.699.545Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.198.177 2.813.316Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.037.513 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.037.513 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.850 -437Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -2.850 -437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.220.303 -10.011.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.472.745 -9.357.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.605.588 -4.688.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.307.318 -1.482.751İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.550.712 5.517.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.254.263 3.563.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.804.975 1.953.421Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.773.292 40.270.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -7.988.832 -4.457.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -3.288.832 -6.454.873Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7, 31 136.855 203.024YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.988.021 -11.894.658Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.187 31.912Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.187 31.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -13.952.954 -8.456.444Verilen Nakit Avans ve Borçlar-41.254 -3.470.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI178.275.784 -17.524.993Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri197.375.803 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 197.375.803 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri27 15.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.535.226 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -7.535.226 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.000.000Kredilerden Nakit Girişleri17 0 40.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.000.000 -49.100.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -20.000.000 -49.100.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -3.161.099 -3.071.012Ödenen Temettüler-12.500.000 0Ödenen Faiz17 -412.150 -10.158.110Alınan Faiz9.508.456 4.804.129YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.920.246 140.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.920.246 140.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 123.907.457 72.323.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 287.827.703 72.464.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 288.977.559 124.328.312Ticari Alacaklar199.213.977 119.273.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.585.267 5.989.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 197.628.710 113.283.848Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar199.988 111.547İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 199.988 111.547Türev Araçlar18 1.164.675 127.162Stoklar9 67.764.618 35.318.387Peşin Ödenmiş Giderler10 5.010.345 1.311.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 3.288.832 6.454.873Diğer Dönen Varlıklar11 14.541.583 8.351.813ARA TOPLAM580.161.577 295.277.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR580.161.577 295.277.401DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar515.867 213.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 515.867 213.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 1.880.010 1.880.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 28.112.495 28.112.495Maddi Duran Varlıklar15 113.910.494 107.137.082Kullanım Hakkı Varlıkları13 14.722.976 16.367.563Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.066.819 13.959.857Ertelenmiş Vergi Varlığı26 11.957.958 7.486.615TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.166.619 175.157.147TOPLAM VARLIKLAR764.328.196 470.434.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.841.127 24.990.668İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.841.127 24.990.668Banka Kredileri17 0 20.412.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 4.841.127 4.578.518Ticari Borçlar170.960.812 147.782.211İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.197.025 4.907.592İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 165.763.787 142.874.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.625.061 1.154.932Diğer Borçlar96.625 52.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44.225 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 52.400 52.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.285.722 22.486.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 44.285.722 22.486.220Kısa Vadeli Karşılıklar23.479.486 10.568.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 5.918.617 9.012.743Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 17.560.869 1.555.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.864.330 1.916.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 14.864.330 1.916.084ARA TOPLAM260.153.163 208.950.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.153.163 208.950.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.473.754 12.826.731İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.473.754 12.826.731Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 11.473.754 12.826.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 12.271.861 10.082.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.745.615 22.908.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.898.778 231.859.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar481.560.265 239.036.098Ödenmiş Sermaye27 115.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -7.535.226 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 197.375.803 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.410.195 -6.547.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.410.195 -6.547.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.410.195 -6.547.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.368 1.027.761Yabancı Para Çevrim Farkları-7.368 1.027.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.941.232 11.066.896Yasal Yedekler27 15.941.232 11.066.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları116.114.388 49.568.558Net Dönem Karı veya Zararı52.081.631 83.920.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.130.847 -460.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR480.429.418 238.575.160TOPLAM KAYNAKLAR764.328.196 470.434.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 337.165.004 195.272.942 194.067.073 116.167.920Satışların Maliyeti28 -210.032.862 -121.215.939 -120.312.025 -70.158.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.132.142 74.057.003 73.755.048 46.009.143Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)127.132.142 74.057.003 73.755.048 46.009.143Genel Yönetim Giderleri29 -25.736.825 -15.331.344 -13.618.686 -7.489.316Pazarlama Giderleri29 -50.284.375 -29.637.259 -29.856.150 -14.758.585Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.638.546 -1.122.773 -848.182 -642.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 43.355.216 15.568.603 21.966.649 9.240.934Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -45.649.998 -17.505.301 -22.315.196 -9.663.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.177.614 26.028.929 29.083.483 22.696.121Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 5.475 437 2.850 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.183.089 26.029.366 29.086.333 22.696.121Finansman Gelirleri33 17.781.397 6.115.279 9.222.065 2.649.777Finansman Giderleri33 -5.774.261 -8.367.681 -3.091.163 -4.447.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.190.225 23.776.964 35.217.235 20.898.234Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.462.854 -6.387.539 -7.571.610 -5.372.093Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -11.718.469 -5.269.788 -8.655.935 -3.508.665Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 4.255.615 -1.117.751 1.084.325 -1.863.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.727.371 17.389.425 27.645.625 15.526.141DÖNEM KARI (ZARARI)51.727.371 17.389.425 27.645.625 15.526.141Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-354.260 -417.064 -136.899 -253.320Ana Ortaklık Payları52.081.631 17.806.489 27.782.524 15.779.461Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.898.041 383.647 -1.359.421 310.329Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.898.041 383.647 -1.359.421 310.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -862.912 251.641 -862.912 195.883Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-1.035.129 132.006 -496.509 114.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 2.092 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.092 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 2.092 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.898.041 385.739 -1.359.421 310.329TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.829.330 17.775.164 26.286.204 15.836.470Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-354.260 -417.064 -136.899 -253.320Ana Ortaklık Payları50.183.590 18.192.228 26.423.103 16.089.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956624BIST