***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 -5.151.089 -5.151.089 -5.151.089 1.177.291 -2.092 -2.092 2.316.716 2.316.716 3.491.915 9.652.907 19.233.941 29.431.890 48.665.831 156.659.564 239.714 156.899.278Transferler1.413.989 28.017.901 -29.431.890 -1.413.989 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)255.177 255.177 255.177 306.465 2.092 2.092 308.557 43.184.431 43.748.166 43.748.166 -583.014 43.165.152Dönem Karı (Zararı)43.184.431 43.184.431 43.184.431 -583.014 42.601.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)255.177 255.177 255.177 306.465 2.092 2.092 308.557 563.735 563.735Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler215.547 215.547Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -4.895.912 -4.895.912 -4.895.912 1.483.756 0 0 2.316.716 2.316.716 3.800.472 11.066.896 47.251.842 43.184.431 90.436.273 200.407.731 -127.754 200.279.977Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 1.027.761 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 133.488.724 239.036.098 -460.938 238.575.160Transferler4.874.336 79.045.830 -83.920.166 -4.874.336 0 -576.651 -576.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-862.912 -862.912 -862.912 -670.339 -670.339 96.202.983 96.202.983 94.669.731 -284.977 94.384.754Dönem Karı (Zararı)96.202.983 96.202.983 96.202.983 -284.977 95.918.006Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-862.912 -862.912 -862.912 -670.339 -670.339 -1.533.251 -1.533.251Sermaye Arttırımı27 15.000.000 15.000.000 15.000.000Kar Payları-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)197.350.010 197.350.010 197.350.010Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -7.410.195 -7.410.195 -7.410.195 357.422 357.422 15.941.232 116.114.388 96.202.983 212.317.371 526.020.614 -1.322.567 524.698.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.288.572 100.407.503Dönem Karı (Zararı)111.667.075 58.723.632Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)111.667.075 58.723.632Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.300.932 47.122.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15, 16, 30 15.908.596 13.041.019Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.982 938.996Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 31 1.252.900 1.389.848Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.231.918 -450.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.269.462 23.021.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 8.637.473 7.826.846Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 27.631.989 15.194.224Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.188.861 10.824.710Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -15.268.510 -2.668.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 6.079.929 10.366.831Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.999.720 3.126.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.697.450 -702.793Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.697.450 -702.793Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.797 -259Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -11.797 -259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.125.044 230.079Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.223.409 -50.674.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.736.791 -9.610.821Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.981.124 29.239.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.183.720 31.276.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.184.762 3.024.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.001.042 28.251.121Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.842.963 106.076.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -7.988.832 -4.805.755Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -763.332 -1.227.662Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7, 31 197.773 364.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.249.044 -48.218.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.247 34.234Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -23.989.240 -15.703.747Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.337.329 -28.926.168Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.039.278 -3.622.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI182.329.481 -22.885.351Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri197.350.010 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri197.350.010 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.535.226 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.535.226 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.000.000Kredilerden Nakit Girişleri17 0 40.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.000.000 -49.100.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -20.000.000 -49.100.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -4.841.663 -5.201.604Ödenen Temettüler-12.500.000 0Ödenen Faiz17 -412.150 -11.252.205Alınan Faiz15.268.510 2.668.458YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.369.009 29.303.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.369.009 29.303.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 123.907.457 72.323.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 314.276.466 101.627.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 316.967.653 124.328.312Ticari Alacaklar204.750.356 119.273.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.170.045 5.989.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 203.580.311 113.283.848Diğer Alacaklar199.988 111.547İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 199.988 111.547Türev Araçlar18 1.824.612 127.162Stoklar9 68.287.095 35.318.387Peşin Ödenmiş Giderler10 7.540.430 1.311.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 763.332 6.454.873Diğer Dönen Varlıklar11 14.468.371 8.351.813ARA TOPLAM614.801.837 295.277.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR614.801.837 295.277.401DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12 0 0Diğer Alacaklar8 514.380 213.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 514.380 213.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 1.880.010 1.880.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 28.112.495 28.112.495Maddi Duran Varlıklar15 120.698.394 107.137.082Kullanım Hakkı Varlıkları13 13.750.207 16.367.563Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.909.178 13.959.857Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 11.352.538 7.486.615TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.217.202 175.157.147TOPLAM VARLIKLAR803.019.039 470.434.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.521.886 24.990.668İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.521.886 24.990.668Banka Kredileri17 0 20.412.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 4.521.886 4.578.518Ticari Borçlar158.504.971 147.782.211İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.605.860 4.907.592İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 155.899.111 142.874.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.330.103 1.154.932Diğer Borçlar96.625 52.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44.225 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52.400 52.400Türev Araçlar18 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.407.622 22.486.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 42.407.622 22.486.220Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.750 0Kısa Vadeli Karşılıklar37.129.931 10.568.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 7.942.656 9.012.743Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 29.187.275 1.555.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.650.357 1.916.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 10.650.357 1.916.084ARA TOPLAM254.644.245 208.950.544TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.644.245 208.950.544UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.797.266 12.826.731İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.797.266 12.826.731Banka Kredileri17 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 10.797.266 12.826.731Uzun Vadeli Karşılıklar12.879.481 10.082.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 12.879.481 10.082.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.676.747 22.908.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER278.320.992 231.859.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar526.020.614 239.036.098Ödenmiş Sermaye27 115.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -7.535.226 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 197.350.010 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.410.195 -6.547.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.410.195 -6.547.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.410.195 -6.547.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)357.422 1.027.761Yabancı Para Çevrim Farkları357.422 1.027.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.941.232 11.066.896Yasal Yedekler27 15.941.232 11.066.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları116.114.388 49.568.558Net Dönem Karı veya Zararı96.202.983 83.920.166Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.322.567 -460.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR524.698.047 238.575.160TOPLAM KAYNAKLAR803.019.039 470.434.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 545.964.310 360.809.917 208.799.306 165.536.975Satışların Maliyeti28 -339.062.283 -219.822.925 -129.029.420 -98.606.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)206.902.027 140.986.992 79.769.886 66.929.989BRÜT KAR (ZARAR)206.902.027 140.986.992 79.769.886 66.929.989Genel Yönetim Giderleri29 -37.377.090 -25.472.424 -11.640.265 -10.141.080Pazarlama Giderleri29 -77.992.221 -51.300.338 -27.707.847 -21.663.079Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -2.377.462 -2.050.652 -738.916 -927.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 68.882.694 31.756.664 25.527.478 16.188.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -69.424.444 -35.677.840 -23.774.446 -18.172.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.613.504 58.242.402 41.435.890 32.213.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 14.422 734 8.947 297Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -474 0 -474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.627.926 58.242.662 41.444.837 32.213.296Finansman Gelirleri33 36.975.311 11.577.389 19.193.914 5.462.110Finansman Giderleri33 -13.936.162 -11.096.419 -8.161.901 -2.728.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.667.075 58.723.632 52.476.850 34.946.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.749.070 -16.122.215 -8.286.216 -9.734.676Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -19.399.265 -12.389.326 -7.680.796 -7.119.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.650.195 -3.732.889 -605.420 -2.615.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.918.005 42.601.417 44.190.634 25.211.992DÖNEM KARI (ZARARI)95.918.005 42.601.417 44.190.634 25.211.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-284.978 -583.014 69.282 -165.950Ana Ortaklık Payları96.202.983 43.184.431 44.121.352 25.377.942Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-862.912 255.177 0 3.536Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-862.912 255.177 0 3.536Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -862.912 255.177 0 3.536Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-670.339 308.557 0 174.459Yabancı Para Çevrim Farkları-670.339 306.465 0 174.459Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.092 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 2.092 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.533.251 563.734 0 177.995TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.384.754 43.165.151 44.190.634 25.389.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-284.977 -583.015 69.282 -165.951Ana Ortaklık Payları94.669.731 43.748.166 44.121.352 25.555.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971285BIST