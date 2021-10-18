***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.10.2021 18:28
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 -5.151.089 -5.151.089 -5.151.089 1.177.291 -2.092 -2.092 2.316.716 2.316.716 3.491.915 9.652.907 19.233.941 29.431.890 48.665.831 156.659.564 239.714 156.899.278
Transferler
1.413.989 28.017.901 -29.431.890 -1.413.989 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.177 255.177 255.177 306.465 2.092 2.092 308.557 43.184.431 43.748.166 43.748.166 -583.014 43.165.152
Dönem Karı (Zararı)
43.184.431 43.184.431 43.184.431 -583.014 42.601.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.177 255.177 255.177 306.465 2.092 2.092 308.557 563.735 563.735
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
215.547 215.547
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -4.895.912 -4.895.912 -4.895.912 1.483.756 0 0 2.316.716 2.316.716 3.800.472 11.066.896 47.251.842 43.184.431 90.436.273 200.407.731 -127.754 200.279.977
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 -6.547.283 -6.547.283 -6.547.283 1.027.761 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 133.488.724 239.036.098 -460.938 238.575.160
Transferler
4.874.336 79.045.830 -83.920.166 -4.874.336 0 -576.651 -576.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-862.912 -862.912 -862.912 -670.339 -670.339 96.202.983 96.202.983 94.669.731 -284.977 94.384.754
Dönem Karı (Zararı)
96.202.983 96.202.983 96.202.983 -284.977 95.918.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-862.912 -862.912 -862.912 -670.339 -670.339 -1.533.251 -1.533.251
Sermaye Arttırımı
27 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.350.010 197.350.010 197.350.010
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -7.410.195 -7.410.195 -7.410.195 357.422 357.422 15.941.232 116.114.388 96.202.983 212.317.371 526.020.614 -1.322.567 524.698.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.288.572 100.407.503
Dönem Karı (Zararı)
111.667.075 58.723.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
111.667.075 58.723.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.300.932 47.122.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 15.908.596 13.041.019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.982 938.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 1.252.900 1.389.848
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.231.918 -450.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.269.462 23.021.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 8.637.473 7.826.846
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 27.631.989 15.194.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.188.861 10.824.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -15.268.510 -2.668.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.079.929 10.366.831
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.999.720 3.126.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.697.450 -702.793
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.697.450 -702.793
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.797 -259
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -11.797 -259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.125.044 230.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.223.409 -50.674.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.736.791 -9.610.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.981.124 29.239.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.183.720 31.276.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.184.762 3.024.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.001.042 28.251.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.842.963 106.076.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -7.988.832 -4.805.755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -763.332 -1.227.662
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7, 31 197.773 364.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.249.044 -48.218.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.247 34.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -23.989.240 -15.703.747
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.337.329 -28.926.168
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.039.278 -3.622.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.329.481 -22.885.351
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.350.010 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.350.010 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.535.226 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.535.226 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
17 0 40.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000 -49.100.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -20.000.000 -49.100.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -4.841.663 -5.201.604
Ödenen Temettüler
-12.500.000 0
Ödenen Faiz
17 -412.150 -11.252.205
Alınan Faiz
15.268.510 2.668.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.369.009 29.303.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.369.009 29.303.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.907.457 72.323.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 314.276.466 101.627.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 316.967.653 124.328.312
Ticari Alacaklar
204.750.356 119.273.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.170.045 5.989.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 203.580.311 113.283.848
Diğer Alacaklar
199.988 111.547
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 199.988 111.547
Türev Araçlar
18 1.824.612 127.162
Stoklar
9 68.287.095 35.318.387
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.540.430 1.311.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 763.332 6.454.873
Diğer Dönen Varlıklar
11 14.468.371 8.351.813
ARA TOPLAM
614.801.837 295.277.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
614.801.837 295.277.401
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12 0 0
Diğer Alacaklar
8 514.380 213.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 514.380 213.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 1.880.010 1.880.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 28.112.495 28.112.495
Maddi Duran Varlıklar
15 120.698.394 107.137.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 13.750.207 16.367.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.909.178 13.959.857
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 11.352.538 7.486.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.217.202 175.157.147
TOPLAM VARLIKLAR
803.019.039 470.434.548
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.521.886 24.990.668
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.521.886 24.990.668
Banka Kredileri
17 0 20.412.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 4.521.886 4.578.518
Ticari Borçlar
158.504.971 147.782.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.605.860 4.907.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 155.899.111 142.874.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.330.103 1.154.932
Diğer Borçlar
96.625 52.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44.225 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.400 52.400
Türev Araçlar
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.407.622 22.486.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 42.407.622 22.486.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.750 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.129.931 10.568.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 7.942.656 9.012.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 29.187.275 1.555.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.650.357 1.916.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 10.650.357 1.916.084
ARA TOPLAM
254.644.245 208.950.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.644.245 208.950.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.797.266 12.826.731
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.797.266 12.826.731
Banka Kredileri
17 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 10.797.266 12.826.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.879.481 10.082.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 12.879.481 10.082.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.676.747 22.908.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.320.992 231.859.388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
526.020.614 239.036.098
Ödenmiş Sermaye
27 115.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -7.535.226 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 197.350.010 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.410.195 -6.547.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.195 -6.547.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.195 -6.547.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
357.422 1.027.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
357.422 1.027.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.941.232 11.066.896
Yasal Yedekler
27 15.941.232 11.066.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.114.388 49.568.558
Net Dönem Karı veya Zararı
96.202.983 83.920.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.322.567 -460.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.698.047 238.575.160
TOPLAM KAYNAKLAR
803.019.039 470.434.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 545.964.310 360.809.917 208.799.306 165.536.975
Satışların Maliyeti
28 -339.062.283 -219.822.925 -129.029.420 -98.606.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.902.027 140.986.992 79.769.886 66.929.989
BRÜT KAR (ZARAR)
206.902.027 140.986.992 79.769.886 66.929.989
Genel Yönetim Giderleri
29 -37.377.090 -25.472.424 -11.640.265 -10.141.080
Pazarlama Giderleri
29 -77.992.221 -51.300.338 -27.707.847 -21.663.079
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -2.377.462 -2.050.652 -738.916 -927.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 68.882.694 31.756.664 25.527.478 16.188.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -69.424.444 -35.677.840 -23.774.446 -18.172.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.613.504 58.242.402 41.435.890 32.213.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.422 734 8.947 297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -474 0 -474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.627.926 58.242.662 41.444.837 32.213.296
Finansman Gelirleri
33 36.975.311 11.577.389 19.193.914 5.462.110
Finansman Giderleri
33 -13.936.162 -11.096.419 -8.161.901 -2.728.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.667.075 58.723.632 52.476.850 34.946.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.749.070 -16.122.215 -8.286.216 -9.734.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -19.399.265 -12.389.326 -7.680.796 -7.119.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.650.195 -3.732.889 -605.420 -2.615.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.918.005 42.601.417 44.190.634 25.211.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.918.005 42.601.417 44.190.634 25.211.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-284.978 -583.014 69.282 -165.950
Ana Ortaklık Payları
96.202.983 43.184.431 44.121.352 25.377.942
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-862.912 255.177 0 3.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-862.912 255.177 0 3.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -862.912 255.177 0 3.536
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-670.339 308.557 0 174.459
Yabancı Para Çevrim Farkları
-670.339 306.465 0 174.459
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.092 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 2.092 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.533.251 563.734 0 177.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.384.754 43.165.151 44.190.634 25.389.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-284.977 -583.015 69.282 -165.951
Ana Ortaklık Payları
94.669.731 43.748.166 44.121.352 25.555.938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971285
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