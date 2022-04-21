***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -6.547.283 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 239.036.098 -460.938 238.575.160Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler83.920.166 -83.920.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-538.620 24.299.107 23.760.487 23.760.487 -217.360 23.543.127Dönem Karı (Zararı)24.299.107 24.299.107 24.299.107 -217.360 24.081.747Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-538.620 -538.620 -538.620 -538.620Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226 -7.535.226Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-315.649 -315.649Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -7.535.226 -6.547.283 489.141 11.066.896 133.488.724 24.299.107 255.261.359 255.261.359 -993.947 254.267.412Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 644.830.331 -572.930 644.257.401Transferler213.287.232 -213.287.232 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-636.754 71.096.946 70.460.192 70.460.192 -330.577 70.129.615Dönem Karı (Zararı)71.096.946 71.096.946 71.096.946 -330.577 70.766.369Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-636.754 -636.754 -636.754 -636.754Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.247.623 15.941.232 329.401.620 71.096.946 715.290.523 715.290.523 -903.507 714.387.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.496.101 -11.073.507Dönem Karı (Zararı)85.395.201 23.972.990Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.395.201 23.972.990Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.087.308 503.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15, 16, 30 6.084.548 5.189.021Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler876.309 719.593Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 31 lüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -355.629 -41.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.550.454 -4.659.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 5.541.126 -4.737.969Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23,24 18.009.328 78.145Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.920.659 416.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -15.986.766 -1.888.482Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.002.793 2.149.278Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri3.063.314 155.674Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-221.700 -1.161.377Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14, 32 -221.700 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.161.377Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -1 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-281.643 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -281.643 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-110.186.637 -35.418.467Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.935.984 -20.474.808Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.436.461 -16.801.393Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.063.494 -2.542.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -13.214.488 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler396.163 36.799İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7, 31 396.163 36.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.059.361 4.363.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.118.889 -13.580.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-28.940.472 17.944.564Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.704.128 -10.941.594Vergi İadeleri (Ödemeleri)-791.973 -131.913YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.144.926 -15.281.025Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri399.938 -1.235.261Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6, 15, 16 -5.604.994 -14.045.764Verilen Nakit Avans ve Borçlar-783.922 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-783.922 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.155.948 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.032.188 -127.028Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.954.578 -1.585.788Ödenen Faiz17 0 -429.722Alınan Faiz15.986.766 1.888.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.391.161 -26.481.560NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.391.161 -26.481.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 450.879.510 123.907.457DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 452.270.671 97.425.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 454.238.440 452.276.853Ticari Alacaklar248.449.830 197.817.534İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.987.593 1.428.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 246.462.237 196.388.834Diğer Alacaklar121.488 121.488İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 121.488 121.488Türev Araçlar18 0 0Stoklar9 110.438.519 75.646.429Peşin Ödenmiş Giderler10 12.885.786 8.702.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 0Diğer Dönen Varlıklar11 20.937.344 18.683.544ARA TOPLAM847.071.407 753.248.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR847.071.407 753.248.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar811.862 634.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 811.862 634.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 9.118.387 9.118.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 50.925.968 51.147.668Maddi Duran Varlıklar15 142.122.870 140.297.682Kullanım Hakkı Varlıkları13 20.639.249 13.015.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.464.877 14.680.825Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.464.877 14.680.825Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 6.074.869 1.994.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.158.082 230.889.786TOPLAM VARLIKLAR1.090.229.489 984.137.844KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.467.901 5.499.367İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.467.901 5.499.367Banka Kredileri17 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 10.467.901 5.499.367Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 0 0Ticari Borçlar266.772.118 236.320.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.372.080 3.316.868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 260.400.038 233.004.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 3.147.147 1.668.426Diğer Borçlar96.385 96.385İlişkili Taraflara Diğer Borçlar43.985 43.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 52.400 52.400Türev Araçlar18 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.537.756 46.649.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 14.537.756 46.649.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 20.834.702 2.945.006Kısa Vadeli Karşılıklar24.750.749 15.465.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 6.159.610 14.883.266Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 18.591.139 581.811Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.618.402 7.374.576İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 7.618.402 7.374.576ARA TOPLAM348.225.160 316.019.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.225.160 316.019.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.473.754 8.767.800İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.473.754 8.767.800Banka Kredileri17 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 11.473.754 8.767.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 16.143.559 15.093.264TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.617.313 23.861.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER375.842.473 339.880.443ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar715.290.523 644.830.331Ödenmiş Sermaye27 115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 197.350.010 197.350.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.964.059 -5.327.305Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.211.682 -9.211.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.211.682 -9.211.682Yabancı Para Çevrim Farkları3.247.623 3.884.377Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.406.006 8.406.006Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler27 -7.535.226 -7.535.226Diğer Kısıtlanmış Yedekler27 15.941.232 15.941.232Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları329.401.620 116.114.388Net Dönem Karı veya Zararı71.096.946 213.287.232Kontrol Gücü Olmayan Paylar-903.507 -572.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR714.387.016 644.257.401TOPLAM KAYNAKLAR1.090.229.489 984.137.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 302.390.664 143.097.931Satışların Maliyeti28 -180.461.739 -89.720.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.928.925 53.377.094BRÜT KAR (ZARAR)121.928.925 53.377.094Genel Yönetim Giderleri29 -20.746.467 -12.118.139Pazarlama Giderleri29 -31.498.571 -20.428.225Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.117.482 -790.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 40.071.059 21.388.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -46.098.933 -23.334.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.538.531 18.094.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 281.643 2.625Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -221.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.598.474 18.096.757Finansman Gelirleri33 27.120.539 8.559.332Finansman Giderleri33 -4.323.812 -2.683.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.395.201 23.972.991Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.628.832 108.756Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -18.709.039 -3.062.534Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 4.080.207 3.171.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.766.369 24.081.747DÖNEM KARI (ZARARI)70.766.369 24.081.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-330.577 -217.360Ana Ortaklık Payları71.096.946 24.299.107Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-636.754 -538.620Yabancı Para Çevrim Farkları-636.754 -538.620Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-636.754 -538.620TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.129.615 23.543.127Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-330.577 -217.360Ana Ortaklık Payları70.460.192 23.760.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022801BIST