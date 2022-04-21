***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2022 19:57
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -6.547.283 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 239.036.098 -460.938 238.575.160
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
83.920.166 -83.920.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.620 24.299.107 23.760.487 23.760.487 -217.360 23.543.127
Dönem Karı (Zararı)
24.299.107 24.299.107 24.299.107 -217.360 24.081.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.620 -538.620 -538.620 -538.620
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226 -7.535.226
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-315.649 -315.649
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -7.535.226 -6.547.283 489.141 11.066.896 133.488.724 24.299.107 255.261.359 255.261.359 -993.947 254.267.412
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 644.830.331 -572.930 644.257.401
Transferler
213.287.232 -213.287.232 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.754 71.096.946 70.460.192 70.460.192 -330.577 70.129.615
Dönem Karı (Zararı)
71.096.946 71.096.946 71.096.946 -330.577 70.766.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.754 -636.754 -636.754 -636.754
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.247.623 15.941.232 329.401.620 71.096.946 715.290.523 715.290.523 -903.507 714.387.016
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.496.101 -11.073.507
Dönem Karı (Zararı)
85.395.201 23.972.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.395.201 23.972.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.087.308 503.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 6.084.548 5.189.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
876.309 719.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 lüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -355.629 -41.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.550.454 -4.659.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 5.541.126 -4.737.969
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23,24 18.009.328 78.145
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.920.659 416.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -15.986.766 -1.888.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.002.793 2.149.278
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.063.314 155.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.700 -1.161.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14, 32 -221.700 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.161.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -1 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-281.643 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -281.643 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.186.637 -35.418.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.935.984 -20.474.808
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.436.461 -16.801.393
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.063.494 -2.542.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -13.214.488 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.163 36.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7, 31 396.163 36.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.059.361 4.363.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.118.889 -13.580.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.940.472 17.944.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.704.128 -10.941.594
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-791.973 -131.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.144.926 -15.281.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.938 -1.235.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6, 15, 16 -5.604.994 -14.045.764
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-783.922 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-783.922 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.155.948 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.032.188 -127.028
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.954.578 -1.585.788
Ödenen Faiz
17 0 -429.722
Alınan Faiz
15.986.766 1.888.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.161 -26.481.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.161 -26.481.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 450.879.510 123.907.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 452.270.671 97.425.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 454.238.440 452.276.853
Ticari Alacaklar
248.449.830 197.817.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.987.593 1.428.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 246.462.237 196.388.834
Diğer Alacaklar
121.488 121.488
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 121.488 121.488
Türev Araçlar
18 0 0
Stoklar
9 110.438.519 75.646.429
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.885.786 8.702.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 20.937.344 18.683.544
ARA TOPLAM
847.071.407 753.248.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
847.071.407 753.248.058
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
811.862 634.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 811.862 634.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 9.118.387 9.118.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 50.925.968 51.147.668
Maddi Duran Varlıklar
15 142.122.870 140.297.682
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 20.639.249 13.015.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.464.877 14.680.825
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.464.877 14.680.825
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.074.869 1.994.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.158.082 230.889.786
TOPLAM VARLIKLAR
1.090.229.489 984.137.844
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.467.901 5.499.367
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.467.901 5.499.367
Banka Kredileri
17 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 10.467.901 5.499.367
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 0 0
Ticari Borçlar
266.772.118 236.320.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.372.080 3.316.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 260.400.038 233.004.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 3.147.147 1.668.426
Diğer Borçlar
96.385 96.385
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
43.985 43.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 52.400 52.400
Türev Araçlar
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.537.756 46.649.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 14.537.756 46.649.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 20.834.702 2.945.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.750.749 15.465.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 6.159.610 14.883.266
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 18.591.139 581.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.618.402 7.374.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 7.618.402 7.374.576
ARA TOPLAM
348.225.160 316.019.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.225.160 316.019.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.473.754 8.767.800
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.473.754 8.767.800
Banka Kredileri
17 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 11.473.754 8.767.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 16.143.559 15.093.264
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.617.313 23.861.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
375.842.473 339.880.443
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
715.290.523 644.830.331
Ödenmiş Sermaye
27 115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 197.350.010 197.350.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.964.059 -5.327.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.211.682 -9.211.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.211.682 -9.211.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.247.623 3.884.377
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.406.006 8.406.006
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 -7.535.226 -7.535.226
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
27 15.941.232 15.941.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
329.401.620 116.114.388
Net Dönem Karı veya Zararı
71.096.946 213.287.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-903.507 -572.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
714.387.016 644.257.401
TOPLAM KAYNAKLAR
1.090.229.489 984.137.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 302.390.664 143.097.931
Satışların Maliyeti
28 -180.461.739 -89.720.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.928.925 53.377.094
BRÜT KAR (ZARAR)
121.928.925 53.377.094
Genel Yönetim Giderleri
29 -20.746.467 -12.118.139
Pazarlama Giderleri
29 -31.498.571 -20.428.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.117.482 -790.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 40.071.059 21.388.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -46.098.933 -23.334.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.538.531 18.094.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 281.643 2.625
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -221.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.598.474 18.096.757
Finansman Gelirleri
33 27.120.539 8.559.332
Finansman Giderleri
33 -4.323.812 -2.683.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.395.201 23.972.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.628.832 108.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.709.039 -3.062.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.080.207 3.171.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.766.369 24.081.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.766.369 24.081.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-330.577 -217.360
Ana Ortaklık Payları
71.096.946 24.299.107
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-636.754 -538.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
-636.754 -538.620
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-636.754 -538.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.129.615 23.543.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-330.577 -217.360
Ana Ortaklık Payları
70.460.192 23.760.487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022801
BIST