***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 -6.547.283 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 -460.938 238.575.160Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.874.336 79.045.830 -83.920.166 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-862.912 -670.339 96.202.983 94.669.731 -284.977 94.384.754Dönem Karı (Zararı)96.202.983 96.202.983 -284.977 95.918.006Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-862.912 -670.339 -1.533.251 -1.533.251Sermaye Arttırımı27 15.000.000 15.000.000 15.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)197.350.010 197.350.010 197.350.010Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-576.651 -576.651Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -7.410.195 357.422 15.941.232 116.114.388 96.202.983 526.020.614 -1.322.567 524.698.047Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 -572.930 644.257.401Transferler135.774.766 77.512.466 -213.287.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.105.632 -7.029.551 265.338.431 250.203.249 8.707.149 258.910.398Dönem Karı (Zararı)265.338.431 265.338.431 8.707.149 274.045.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.105.632 -7.029.551 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-4.572 -4.572 26.286.419 26.281.847Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -17.317.314 -3.145.174 151.711.426 143.626.854 265.338.431 845.029.008 34.420.638 879.449.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.741.053 33.288.572Dönem Karı (Zararı)274.045.580 95.918.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler225.822.644 64.050.002Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15, 16, 30 20.458.914 15.908.596Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.686.201 20.982Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 31 11.037.317 1.252.900Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 648.884 -1.231.918Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.207.265 36.269.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 17.430.092 8.637.473Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 53.777.173 27.631.989Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.642.580 -2.188.861Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -21.165.865 -15.268.510Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 19.002.582 6.079.929Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13.805.863 6.999.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.351.128 -1.709.247Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14, 32 221.700 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -289.602 -11.797Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.697.450Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler32 -24.283.226 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 9.118.386 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.201.169 15.749.070Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler78.859.257 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-499.559.552 -118.125.044Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-96.000.450 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-246.949.402 -76.223.409Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-154.971.534 -31.736.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.983.502 -6.981.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.621.668 -3.183.720Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.475.230 -12.184.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.146.438 9.001.042Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları308.672 41.842.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -14.021.061 -7.988.832Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -20.718.542 -763.332Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7, 31 689.878 197.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-204.655.662 -25.249.044Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışlarıyan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -49.468.663 -23.989.240Verilen Nakit Avans ve Borçlar-437.985 2.039.278Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-437.985 2.039.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -4.633.493 -3.337.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.102.970 182.329.481Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 197.350.010Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 197.350.010Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri27 0 15.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 -7.535.226Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri110.164.947 0Kredilerden Nakit Girişleri17 110.164.947 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.996.013 -20.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -40.996.013 -20.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -7.095.829 -4.841.663Ödenen Temettüler-50.000.000 -12.500.000Ödenen Faiz17 -6.136.000 -412.150Alınan Faiz21.165.865 15.268.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.293.745 190.369.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.293.745 190.369.009DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 450.879.510 123.907.457DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 239.585.765 314.276.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 239.614.990 452.276.853Finansal Yatırımlar18 120.283.676 0Ticari Alacaklar462.358.582 197.817.534İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.947.416 1.428.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 460.411.166 196.388.834Diğer Alacaklar205.979 121.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 205.979 121.488Stoklar9 229.969.079 75.646.429Peşin Ödenmiş Giderler10 9.497.058 8.702.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 1.178.779 0Diğer Dönen Varlıklar11 23.326.246 18.683.544ARA TOPLAM1.086.434.389 753.248.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.086.434.389 753.248.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.018.947 0Diğer Alacaklar1.237.793 634.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.237.793 634.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 9.118.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 50.925.968 51.147.668Maddi Duran Varlıklar15 186.394.429 140.297.682Kullanım Hakkı Varlıkları13 18.233.400 13.015.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.736.337 14.680.825Şerefiye60.275.755 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.460.582 14.680.825Peşin Ödenmiş Giderler641.547 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 25.680.921 1.994.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR357.869.342 230.889.786TOPLAM VARLIKLAR1.444.303.731 984.137.844KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 70.624.127 5.499.367Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.353.392 0Ticari Borçlar295.118.984 236.320.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.920.195 3.316.868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19 288.198.789 233.004.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 4.003.270 1.668.426Diğer Borçlar237.133 96.385İlişkili Taraflara Diğer Borçlar184.733 43.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 52.400 52.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 34.318.941 46.649.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 28.249.744 2.945.006Kısa Vadeli Karşılıklar69.004.185 15.465.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 15.114.630 14.883.266Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 53.889.555 581.811Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 16.451.867 7.374.576ARA TOPLAM522.361.643 316.019.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER522.361.643 316.019.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 13.608.307 8.767.800Uzun Vadeli Karşılıklar28.884.135 15.093.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 28.884.135 15.093.264TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.492.442 23.861.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER564.854.085 339.880.443ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar845.029.008 644.830.331Ödenmiş Sermaye27 115.000.000 115.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -7.535.226 -7.535.226Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 197.350.010 197.350.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.317.314 -9.211.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.317.314 -9.211.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.317.314 -9.211.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.145.174 3.884.377Yabancı Para Çevrim Farkları-3.145.174 3.884.377Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler151.711.427 15.941.232Diğer Kısıtlanmış Yedekler27 151.711.427 15.941.232Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları143.626.854 116.114.388Net Dönem Karı veya Zararı265.338.431 213.287.232Kontrol Gücü Olmayan Paylar34.420.638 -572.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR879.449.646 644.257.401TOPLAM KAYNAKLAR1.444.303.731 984.137.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.418.778.037 545.964.310 560.850.243 208.799.306Satışların Maliyeti28 -896.815.821 -339.062.282 -370.157.937 -129.029.420TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)521.962.216 206.902.028 190.692.306 79.769.886BRÜT KAR (ZARAR)521.962.216 206.902.028 190.692.306 79.769.886Genel Yönetim Giderleri29 -75.739.370 -37.377.090 -29.490.368 -11.640.265Pazarlama Giderleri29 -169.672.180 -77.992.222 -61.693.205 -27.707.847Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -3.208.005 -2.377.462 -977.222 -738.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 159.314.211 68.882.695 47.994.528 25.527.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -156.251.633 -69.424.444 -47.500.410 -23.774.446ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)276.405.239 88.613.505 99.025.629 41.435.891Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 24.578.331 14.422 9.358.363 8.947Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -227.203 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -3.670.826 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)297.085.541 88.627.927 108.383.992 41.444.838Finansman Gelirleri33 48.227.346 36.975.311 8.929.000 19.193.914Finansman Giderleri33 -24.066.138 -13.936.162 -10.116.965 -8.161.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)321.246.749 111.667.076 107.196.027 52.476.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.201.169 -15.749.070 -18.211.146 -8.286.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -67.858.715 -19.399.265 -24.130.676 -7.680.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 20.657.546 3.650.195 5.919.530 -605.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)274.045.580 95.918.006 88.984.881 44.190.635DÖNEM KARI (ZARARI)274.045.580 95.918.006 88.984.881 44.190.635Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.707.149 -284.977 5.001.848 69.283Ana Ortaklık Payları265.338.431 96.202.983 83.983.033 44.121.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.105.631 -862.913 -3.019.313 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.105.631 -862.913 -3.019.313 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.260.294 -1.078.640 -3.821.915 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.154.663 215.727 802.602 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.029.551 -670.339 -161.073 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-7.029.551 -670.339 -161.073 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.135.182 -1.533.252 -3.180.386 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.910.398 94.384.754 85.804.495 44.190.635Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.707.149 -284.977 5.001.848 69.283Ana Ortaklık Payları250.203.249 94.669.731 80.802.647 44.121.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072775BIST