***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.10.2022 20:52
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 -6.547.283 1.027.761 11.066.896 49.568.558 83.920.166 239.036.098 -460.938 238.575.160
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.874.336 79.045.830 -83.920.166 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-862.912 -670.339 96.202.983 94.669.731 -284.977 94.384.754
Dönem Karı (Zararı)
96.202.983 96.202.983 -284.977 95.918.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-862.912 -670.339 -1.533.251 -1.533.251
Sermaye Arttırımı
27 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.535.226 -7.535.226 -7.535.226
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.350.010 197.350.010 197.350.010
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-576.651 -576.651
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -7.410.195 357.422 15.941.232 116.114.388 96.202.983 526.020.614 -1.322.567 524.698.047
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 -572.930 644.257.401
Transferler
135.774.766 77.512.466 -213.287.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.105.632 -7.029.551 265.338.431 250.203.249 8.707.149 258.910.398
Dönem Karı (Zararı)
265.338.431 265.338.431 8.707.149 274.045.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.105.632 -7.029.551 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-4.572 -4.572 26.286.419 26.281.847
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -17.317.314 -3.145.174 151.711.426 143.626.854 265.338.431 845.029.008 34.420.638 879.449.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.741.053 33.288.572
Dönem Karı (Zararı)
274.045.580 95.918.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
225.822.644 64.050.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15, 16, 30 20.458.914 15.908.596
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.686.201 20.982
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 31 11.037.317 1.252.900
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 648.884 -1.231.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.207.265 36.269.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 17.430.092 8.637.473
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 53.777.173 27.631.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.642.580 -2.188.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -21.165.865 -15.268.510
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 19.002.582 6.079.929
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13.805.863 6.999.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.351.128 -1.709.247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14, 32 221.700 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -289.602 -11.797
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.697.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
32 -24.283.226 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 9.118.386 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.201.169 15.749.070
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
78.859.257 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.559.552 -118.125.044
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-96.000.450 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.949.402 -76.223.409
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.971.534 -31.736.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.983.502 -6.981.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.621.668 -3.183.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.475.230 -12.184.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.146.438 9.001.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
308.672 41.842.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -14.021.061 -7.988.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -20.718.542 -763.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7, 31 689.878 197.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-204.655.662 -25.249.044
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
yan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -49.468.663 -23.989.240
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-437.985 2.039.278
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-437.985 2.039.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -4.633.493 -3.337.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.102.970 182.329.481
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 197.350.010
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 197.350.010
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
27 0 15.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 -7.535.226
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.164.947 0
Kredilerden Nakit Girişleri
17 110.164.947 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.996.013 -20.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -40.996.013 -20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -7.095.829 -4.841.663
Ödenen Temettüler
-50.000.000 -12.500.000
Ödenen Faiz
17 -6.136.000 -412.150
Alınan Faiz
21.165.865 15.268.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.293.745 190.369.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.293.745 190.369.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 450.879.510 123.907.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 239.585.765 314.276.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 239.614.990 452.276.853
Finansal Yatırımlar
18 120.283.676 0
Ticari Alacaklar
462.358.582 197.817.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.947.416 1.428.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 460.411.166 196.388.834
Diğer Alacaklar
205.979 121.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 205.979 121.488
Stoklar
9 229.969.079 75.646.429
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.497.058 8.702.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.178.779 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.326.246 18.683.544
ARA TOPLAM
1.086.434.389 753.248.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.086.434.389 753.248.058
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.018.947 0
Diğer Alacaklar
1.237.793 634.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.237.793 634.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 9.118.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 50.925.968 51.147.668
Maddi Duran Varlıklar
15 186.394.429 140.297.682
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 18.233.400 13.015.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.736.337 14.680.825
Şerefiye
60.275.755 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.460.582 14.680.825
Peşin Ödenmiş Giderler
641.547 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 25.680.921 1.994.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
357.869.342 230.889.786
TOPLAM VARLIKLAR
1.444.303.731 984.137.844
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 70.624.127 5.499.367
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.353.392 0
Ticari Borçlar
295.118.984 236.320.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.920.195 3.316.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 288.198.789 233.004.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 4.003.270 1.668.426
Diğer Borçlar
237.133 96.385
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
184.733 43.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 52.400 52.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 34.318.941 46.649.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 28.249.744 2.945.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.004.185 15.465.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 15.114.630 14.883.266
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 53.889.555 581.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 16.451.867 7.374.576
ARA TOPLAM
522.361.643 316.019.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
522.361.643 316.019.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 13.608.307 8.767.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.884.135 15.093.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 28.884.135 15.093.264
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.492.442 23.861.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.854.085 339.880.443
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
845.029.008 644.830.331
Ödenmiş Sermaye
27 115.000.000 115.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -7.535.226 -7.535.226
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 197.350.010 197.350.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.317.314 -9.211.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.317.314 -9.211.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.317.314 -9.211.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.145.174 3.884.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.145.174 3.884.377
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
151.711.427 15.941.232
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
27 151.711.427 15.941.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
143.626.854 116.114.388
Net Dönem Karı veya Zararı
265.338.431 213.287.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.420.638 -572.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
879.449.646 644.257.401
TOPLAM KAYNAKLAR
1.444.303.731 984.137.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.418.778.037 545.964.310 560.850.243 208.799.306
Satışların Maliyeti
28 -896.815.821 -339.062.282 -370.157.937 -129.029.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
521.962.216 206.902.028 190.692.306 79.769.886
BRÜT KAR (ZARAR)
521.962.216 206.902.028 190.692.306 79.769.886
Genel Yönetim Giderleri
29 -75.739.370 -37.377.090 -29.490.368 -11.640.265
Pazarlama Giderleri
29 -169.672.180 -77.992.222 -61.693.205 -27.707.847
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -3.208.005 -2.377.462 -977.222 -738.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 159.314.211 68.882.695 47.994.528 25.527.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -156.251.633 -69.424.444 -47.500.410 -23.774.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.405.239 88.613.505 99.025.629 41.435.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 24.578.331 14.422 9.358.363 8.947
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -227.203 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -3.670.826 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
297.085.541 88.627.927 108.383.992 41.444.838
Finansman Gelirleri
33 48.227.346 36.975.311 8.929.000 19.193.914
Finansman Giderleri
33 -24.066.138 -13.936.162 -10.116.965 -8.161.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
321.246.749 111.667.076 107.196.027 52.476.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.201.169 -15.749.070 -18.211.146 -8.286.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -67.858.715 -19.399.265 -24.130.676 -7.680.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 20.657.546 3.650.195 5.919.530 -605.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.045.580 95.918.006 88.984.881 44.190.635
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.045.580 95.918.006 88.984.881 44.190.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.707.149 -284.977 5.001.848 69.283
Ana Ortaklık Payları
265.338.431 96.202.983 83.983.033 44.121.352
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.105.631 -862.913 -3.019.313 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.105.631 -862.913 -3.019.313 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.260.294 -1.078.640 -3.821.915 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.154.663 215.727 802.602 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.029.551 -670.339 -161.073 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.029.551 -670.339 -161.073 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.135.182 -1.533.252 -3.180.386 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.910.398 94.384.754 85.804.495 44.190.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.707.149 -284.977 5.001.848 69.283
Ana Ortaklık Payları
250.203.249 94.669.731 80.802.647 44.121.352
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072775
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