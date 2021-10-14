***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
14.10.2021 18:23
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait finansal tabloların 18 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 18/10/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970894
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1249
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05531,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 7,48
|Açılış
|: 531,04
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,60
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1796
|9,1825
|% 1,16
|
|Euro
|10,6607
|10,6694
|% 1,19
|
|Sterlin
|12,5319
|12,5948
|% 1,32
|
|Frank
|9,9080
|9,9677
|% 1,21
|
|Riyal
|2,4406
|2,4528
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,54
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,89
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,18
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,32
|