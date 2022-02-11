***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 01.03.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2021 31/03/2021 17/05/20212. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 09/08/20213. Çeyrek01/07/2021 30/09/2021 18/10/2021Yıllık01/10/2021 31/12/2021 01/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001008BIST