***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
15.04.2022 08:48
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 21.04.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 21/04/2022
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020993
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
0
En Düşük
0
18:0514,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6433
En Düşük
14,5874
18:0515,8243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0271
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8676
En Düşük
15,7928
18:05928,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,23
|Açılış
|: 928,33
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|7,75
|60.936.280
|% 0,00
|
|TCELL
|23,02
|490.967.508
|% 0,00
|
|TATGD
|13,16
|23.277.146
|% 0,00
|
|YUNSA
|19,00
|5.061.156
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,16
|215.109.425
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,75
|60.936.280
|% 0,00
|
|TCELL
|23,02
|490.967.508
|% 0,00
|
|TATGD
|13,16
|23.277.146
|% 0,00
|
|YUNSA
|19,00
|5.061.156
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,16
|215.109.425
|% 0,00
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 0,00
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 0,00
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 0,00
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6248
|14,6269
|% 0,16
|
|Euro
|15,8057
|15,8243
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,0459
|19,1414
|% -0,02
|
|Frank
|15,4416
|15,5347
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8882
|3,9077
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,06
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem