***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
04.10.2023 18:56
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının 20 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 20/10/2023
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199696
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1262
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2648
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.615,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5574
|27,5636
|% 0,47
|
|Euro
|29,0266
|29,0442
|% 0,94
|
|Sterlin
|33,4048
|33,5723
|% 0,88
|
|Frank
|29,9720
|30,1526
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3278
|7,3646
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,60
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.868
|10.995
|35,00
|
|Yarım
|5.451
|5.514
|17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|-4,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
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17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR