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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

25.03.2024 18:09
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 17 Nisan 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 17/04/2024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262177


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CMENT 599,50 22.247.503 % 10,00  
GSDDE 10,23 40.181.824 % 10,00  
KENT 1.375,00 38.526.135 % 10,00  
RYSAS 38,72 84.856.112 % 10,00  
OYAYO 40,48 12.999.159 % 10,00  
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Euro 34,8837 34,9036 % 0,87  
Sterlin 41,0103 41,2158 % -0,59  
Frank 36,0922 36,2731 % -1,06  
Riyal 8,6521 8,6954 % -0,93  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,68 24,71 % 0,66  
Platin 905,04 906,01 % 0,66  
Paladyum 1.007,96 1.010,14 % 0,66  
Brent Pet. 86,02 86,02 % 0,66  
Altın Ons 2.174,10 2.174,40 % 0,66  
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