***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.04.2022 08:19
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 1.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu, Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunumlara www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022818
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7171
En Düşük
14,6956
18:0515,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9707
En Düşük
15,9045
18:05923,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,70
|Açılış
|: 923,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,90
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7079
|14,7104
|% 0,05
|
|Euro
|15,9520
|15,9689
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,0938
|19,1895
|% -0,02
|
|Frank
|15,3538
|15,4463
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9088
|3,9284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,04
|
|Altın Gr.
|922
|923
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında