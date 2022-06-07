***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22 Nisan 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 7 Haziran 2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimiz 15.03.2022 ve 22.04.2022 tarihli Geleceğe Yönelik Beklentilere dair açıklamalarımıza ilişkin olarak sermayesinin %75'ine denk gelen paylarının satın alma işlemlerinin tamamlanmış olması dolayısıyla, Şirketimiz konsolidasyonuna dahil olan ­Kalekim Lyksor Kimya San. A.Ş. nin, bütçe çalışmalarının tamamlanmış olması neticesinde, Şirketimiz 2022 beklentileri üzerine etkileri ekte paylaşılmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035126BIST