***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.06.2022 09:19
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22 Nisan 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 7 Haziran 2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimiz 15.03.2022 ve 22.04.2022 tarihli Geleceğe Yönelik Beklentilere dair açıklamalarımıza ilişkin olarak sermayesinin %75'ine denk gelen paylarının satın alma işlemlerinin tamamlanmış olması dolayısıyla, Şirketimiz konsolidasyonuna dahil olan Kalekim Lyksor Kimya San. A.Ş. nin, bütçe çalışmalarının tamamlanmış olması neticesinde, Şirketimiz 2022 beklentileri üzerine etkileri ekte paylaşılmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035126
BIST
10:262.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2616,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1498
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2617,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2237
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9652
En Düşük
17,7366
10:26991,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,14
|Açılış
|: 991,78
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MARTI
|1,35
|588.702
|% 35,00
|
|KRSTL
|8,08
|12.256.400
|% 8,60
|
|RYSAS
|8,93
|18.143.373
|% 8,24
|
|TMSN
|29,64
|97.169.104
|% 7,24
|
|DAGHL
|31,50
|2.979.598
|% 6,06
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,80
|499.010.013
|% -6,29
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|DOKTA
|25,40
|600.803
|% -3,27
|
|PINSU
|5,18
|11.343.955
|% -2,81
|
|THYAO
|48,20
|847.821.565
|% 0,71
|
|SASA
|45,24
|529.880.464
|% 2,17
|
|TOASO
|73,80
|499.010.013
|% -6,29
|
|SAHOL
|21,20
|400.832.483
|% 1,24
|
|SISE
|22,14
|374.004.293
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,31
|63.931.505
|% 0,77
|
|TSKB
|2,41
|110.637.308
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,88
|131.629.973
|% 0,35
|
|KARSN
|7,38
|263.577.911
|% 1,79
|
|ODAS
|3,04
|104.057.785
|% 1,33
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7144
|16,7274
|% 0,93
|
|Euro
|17,9296
|17,9671
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,7901
|20,8944
|% 0,49
|
|Frank
|17,1057
|17,2088
|% 0,68
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% 0,93
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,89
|
|Altın Gr.
|989
|989
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,78
|