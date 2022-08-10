***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.08.2022 09:47
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu, Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyalarda yer almaktadır.İlgili sunumlara gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054002
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
0
En Düşük
0
17:5917,9356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9686
En Düşük
17,8497
17:5918,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3400
En Düşük
18,2578
17:591.030,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.030,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKMGY
|50,70
|6.119.987
|% 1,30
|
|MAGEN
|13,82
|37.882.026
|% 1,25
|
|ESEN
|35,40
|57.759.134
|% 0,34
|
|INVEO
|14,59
|23.612.831
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,09
|70.338.640
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,86
|133.518.783
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,00
|129.867.618
|% 0,00
|
|AGESA
|21,24
|25.512.228
|% 0,00
|
|AGYO
|5,18
|39.519.081
|% 0,00
|
|ADEL
|29,66
|12.035.905
|% 0,00
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% 0,00
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,00
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9179
|17,9356
|% 0,21
|
|Euro
|18,3010
|18,3183
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,5824
|21,6906
|% 0,07
|
|Frank
|18,7284
|18,8413
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7541
|4,7779
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.903
|6.970
|-27,00
|
|Yarım
|3.364
|3.408
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.703
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|-0,96
|