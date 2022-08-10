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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

10.08.2022 09:47
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu, Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyalarda yer almaktadır.İlgili sunumlara gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054002


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 50,70 6.119.987 % 1,30  
MAGEN 13,82 37.882.026 % 1,25  
ESEN 35,40 57.759.134 % 0,34  
INVEO 14,59 23.612.831 % 0,00  
ISKPL 5,09 70.338.640 % 0,00  
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Dolar 17,9179 17,9356 % 0,21  
Euro 18,3010 18,3183 % 0,22  
Sterlin 21,5824 21,6906 % 0,07  
Frank 18,7284 18,8413 % 0,09  
Riyal 4,7541 4,7779 % 0,07  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -5,28  
Altın Gr. 1.030 1.031 -3,10  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.903 6.970 -27,00  
Yarım 3.364 3.408 -13,00  
Çeyrek 1.687 1.703 -7,00  
Gümüş.Ons 20,43 20,46 -0,08  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 -0,07  
B. Petrol 95,35 95,35 -0,96  
Seans Raporu 17:59
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